Можно ли профинансировать армию только за счет повышения налогов, — нардеп Сегодня 09:12

Можно ли профинансировать армию только за счет повышения налогов, — нардеп

«Дыру» в государственном бюджете на 2024 год в 400−500 млрд гривен следует покрывать не только за счет повышения налогов.

Об этом в комментарии «Апострофу» сказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, комментируя правительственный законопроект № 11 416

«В повышении налогов предостережение не только для ФЛП, но и для любых участников экономических процессов. Вопрос в том, что у нас дефицит бюджета и нужно искать источники финансирования. Налоги могут быть одним из источников. Но они точно не могут бытья основным источником. Ни одна война не велась за счет повышения налогов», — сказал Наталуха.

Правительственный законопроект, в частности, предусматривает:

повышение ставки военного сбора с 1,5 до 5,0%;

введение уплаты военного сбора юридическими лицами в размере 1% дохода от какой-либо деятельности для плательщиков налога на прибыль предприятий;

введение военного сбора в размере 5% из двух минимальных заработных плат в месяц (800 грн) ФЛП I, II и IV группы;

обязательство ФЛП III группы уплачивать военный сбор в размере 1% от дохода.

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Кроме того, военным сбором в размере 30% предлагается облагать ювелирные изделия. Вместе с тем устанавливается обязанность ежемесячной уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий налогоплательщиками, осуществляющими деятельность по розничной торговле горючим, в размере 0,5 минимальной заработной платы из расчета на 1 кубический метр резервуаров для хранения горючего.

Также военным сбором по ставке 15% правительство предлагает облагать легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине. Таким образом, новые автомобили могут подорожать на 15%.

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Апостроф По материалам:

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