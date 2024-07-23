Можно ли профинансировать армию только за счет повышения налогов, — нардеп — Finance.ua
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Можно ли профинансировать армию только за счет повышения налогов, — нардеп

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Можно ли профинансировать армию только за счет повышения налогов, — нардеп
Можно ли профинансировать армию только за счет повышения налогов, — нардеп
«Дыру» в государственном бюджете на 2024 год в 400−500 млрд гривен следует покрывать не только за счет повышения налогов.
Об этом в комментарии «Апострофу» сказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, комментируя правительственный законопроект № 11 416.
«В повышении налогов предостережение не только для ФЛП, но и для любых участников экономических процессов. Вопрос в том, что у нас дефицит бюджета и нужно искать источники финансирования. Налоги могут быть одним из источников. Но они точно не могут бытья основным источником. Ни одна война не велась за счет повышения налогов», — сказал Наталуха.
Правительственный законопроект, в частности, предусматривает:
  • повышение ставки военного сбора с 1,5 до 5,0%;
  • введение уплаты военного сбора юридическими лицами в размере 1% дохода от какой-либо деятельности для плательщиков налога на прибыль предприятий;
  • введение военного сбора в размере 5% из двух минимальных заработных плат в месяц (800 грн) ФЛП I, II и IV группы;
  • обязательство ФЛП III группы уплачивать военный сбор в размере 1% от дохода.
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Кроме того, военным сбором в размере 30% предлагается облагать ювелирные изделия. Вместе с тем устанавливается обязанность ежемесячной уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий налогоплательщиками, осуществляющими деятельность по розничной торговле горючим, в размере 0,5 минимальной заработной платы из расчета на 1 кубический метр резервуаров для хранения горючего.
Также военным сбором по ставке 15% правительство предлагает облагать легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине. Таким образом, новые автомобили могут подорожать на 15%.
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По материалам:
Апостроф
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