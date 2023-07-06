Можно ли продавать недвижимость на временно оккупированных территориях — Finance.ua

Можно ли продавать недвижимость на временно оккупированных территориях Сегодня 08:07 — Личные финансы

Можно ли продавать недвижимость на временно оккупированных территориях

Теоретически отчуждать недвижимость на оккупированных территориях можно, хоть и не на всех. Однако как это сделать практически — ответить сложно. Суть в том, что сам акт купли-продажи не ограничивается просто подписанием соответствующего документа — для того чтобы его подписать, необходимо сделать определенный перечень действий. И действия эти касаются как продавца и покупателя, так и нотариуса, заверяющего сделку.

Что говорит теория

Теория нам говорит, что ни один гражданин Украины не может быть лишен права распоряжаться своим недвижимым имуществом, которое находится на территории Украины. Временно оккупированные территории, неважно, о каких именно идет речь — оккупированных с 2014 года или оккупированных в ходе полномасштабной войны — остаются международно признанными территориями Украины, на которые распространяется действие всех законов и подзаконных актов, принятых соответствующими органами.

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Однако в то же время очевидно, что на временно оккупированных территориях не действует ни законодательство Украины, ни ее органы. В том числе и органы нотариата.

Кроме того, для заключения сделки купли-продажи необходимо собрать и предоставить нотариусу целый пакет документов: выписки из государственных реестров прав собственности, технические паспорта, экспертную оценку имущества и т. п. Понятно, что со всем этим появляются очевидные проблемы.

Что происходит на практике

Практика исходит из нескольких предпосылок.

Во-первых, как уже отмечалось, заключать сделки купли-продажи (или другие сделки по отчуждению или приобретению прав на недвижимое имущество — договоры дарения, мены и т. п. ) можно только в отношении имущества, имеющегося в доступе в реестрах. Реестры недвижимого имущества были закрыты еще в начале полномасштабной войны, через несколько месяцев доступ частично восстановили. Однако большинство оккупированных территорий находятся в перечне, где прекращен доступ к реестрам.

Во-вторых, не все нотариусы имеют право совершать нотариальные действия по заверению договоров, касающихся купли-продажи, обмена или дарения недвижимости во время военного положения. Нотариусы, имеющие право это делать, определены в приказе министерства юстиции, размещенном на его сайте. Этот реестр регулярно обновляется, поэтому перед тем как обратиться к нотариусу, следует убедиться, что он действительно имеет право заверить такое соглашение.

В-третьих, нотариусам запрещено совершать нотариальные действия с недвижимым имуществом по обращению граждан российской федерации, хотя они могут находиться в Украине на законных основаниях. Поэтому если одна из сторон имеет гражданство россии — соглашение никто не заверит.

А подробнее о том, реально ли продать недвижимость на ТОТ и стоит ли пользоваться услугами оккупационных органов власти — рассказали в статье по ссылке ниже.

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