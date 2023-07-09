Покупка недвижимости иностранцем в Украине: подробная инструкция — Finance.ua

Покупка недвижимости иностранцем в Украине: подробная инструкция Сегодня 19:57 — Недвижимость

Покупка недвижимости иностранцем в Украине: подробная инструкция

Иностранцы могут покупать недвижимость в Украине без всяких проблем. Однако этот процесс имеет некоторые специфические особенности.

В первую очередь иностранцу следует различать два рынка недвижимости:

● Первичный рынок, то есть квартиры и дома в новостройках. Этот рынок включает в себя непосредственно предложения от застройщиков и инвесторов, а также инвестиции в недвижимость на стадии строительства. В этом случае застройщик является главным поставщиком услуг и продавцом, а брокеры и посредники встречаются редко.

● Вторичный рынок — это недвижимость, которую продают бывшие владельцы. На практике брокеры и посредники практически постоянно участвуют во вторичном рынке на стороне продавца.

Ограничение на покупку недвижимости для иностранцев

Операции с недвижимостью в Украине существенно отличаются от процедур заключения сделок в зарубежных странах. На это влияют некоторые положения украинского гражданского, семейного, наследственного, регистрационного, регистрационно-процессуального законодательства.

В частности, в Украине не существует официального земельного кадастра, однако существуют определенные ограничения, которые следует принять во внимание:

Иностранец не имеет права владеть землей сельскохозяйственного назначения. Даже при наследовании такой земли он должен отчуждать ее в течение года.

Физические лица могут покупать землю несельскохозяйственного назначения, расположенную в черте города. Для земли, расположенной вне города, есть ограничения. В частности, на выбранном участке должна находиться недвижимость, которая будет принадлежать непосредственно иностранцу.



Юридические лица могут купить землю в пределах города, если она будет использоваться для коммерческой деятельности. За пределами города, как и в случае с физическими лицами, юридические лица могут покупать землю только при наличии на ней недвижимости.



Покупка юридическим лицом земли, находящейся в собственности физического лица или муниципалитета, возможна только при наличии у юридического лица представительства в Украине.



Что необходимо иностранцу, чтобы приобрести квартиру

Большинство иностранцев предпочитают квартиры в новостройках. Не следует забывать, что такие покупки имеют свои особенности, о них рассказываем дальше.

Для того чтобы приобрести жилье в Украине:

Необходимо иметь идентификационный код. Это важный документ, ведь без него невозможно купить недвижимость, открыть счет в банке и зарегистрировать бизнес. Приезжающие иностранцы также должны получить соответствующий документ согласно законодательству Украины.

Оформить бронирование.



Определить надежность сделки, проверить документы и репутацию застройщика.



После решения всех вопросов нужно составить договор и произвести оплату.



Покупка недвижимости на вторичном рынке

Если же иностранец хочет приобрести дом или землю непосредственно у владельца — это будет означать покупку недвижимости на вторичном рынке. Такую покупку можно совершить только на основании нотариально заверенного договора.

Для выполнения таких операций вам необходимо будет предъявить:

Паспорт и удостоверение личности

Свидетельство о браке, если у вас есть муж/жена



Нотариально заверенное письменное согласие супруга (это особенность украинского законодательства относительно режима совместного имущества супругов)



Продавец должен предоставить дополнительную документацию со своей стороны, а именно:

Свидетельство о праве собственности на недвижимость

Технический паспорт недвижимости



Отчет об оценке имущества



Справку о составе семьи лица, продающего недвижимость



Копии паспортов и удостоверений личности.



Выписка из Государственного реестра о регистрации прав является основным документом, подтверждающим право собственности на недвижимость. Она, как и некоторые другие документы, а именно свидетельство о праве собственности, договор, по которому владелец приобрел недвижимость, и регистрационное удостоверение — требуют особого внимания и обязательно должны быть заверены подписью и печатью нотариуса.

Документы, необходимые для иностранцев при покупке/продаже недвижимости

Для иностранцев, покупающих недвижимость, необходимы следующие документы:

Действительный загранпаспорт

Переведенный и нотариально заверенный в Украине паспорт



Идентификационный код.



Идентификационные коды выдаются на основании заявления в налоговой в течение недели. Для этого необходимо иметь при себе паспорт с переводом и свидетельство о регистрации. Вид на жительство не требуется. Однако следует помнить, что вид на временное или постоянное жительство является обязательным документом для законного пребывания иностранцев на территории Украины.

Общий порядок покупки недвижимости: договор/регистрация собственности/оплата

Договор купли-продажи недвижимости заключается в присутствии нотариуса, а также регистрируется в государственном реестре. При регистрации нотариус проверяет, уплачены ли все необходимые сборы и обязательства, имеют ли стороны законное право совершать сделку, а также нет ли ипотеки или прав третьих лиц на имущество.

Оплата обычно производится непосредственно при заключении договора, если не оговорено иное.

Следует помнить, что ввоз в Украину наличных денег на сумму свыше 10 000 евро подлежит обязательному декларированию в таможенных органах. Если вы вносите оплату наличными деньгами в банк, вы должны подать эту декларацию там.

Для регистрации права собственности оригиналы документов, которые останутся у вас после покупки (договор, технический паспорт, выписка), необходимо подать в государственный реестр. Затем необходимо зарегистрировать и переоформить договоры на оплату коммунальных услуг.

Налоги на операции с недвижимостью

В случае если недвижимость находится в собственности менее трех лет и продавец является иностранцем (если иностранец является резидентом Украины, размер сбора к уплате может быть отдельно урегулирован Министерством финансов) — то предыдущие налоги пенсионного сбора, государственной пошлины и военного сбора остаются неизменными (1%, 1% и 1,5% соответственно), однако налог на доходы физических лиц составит уже не 5%, а 18%.

В свою очередь, налог на доход от аренды жилья обычно составляет 18% от фактического дохода. Ставка налога на прибыль (18%) одинакова как для резидентов, так и для нерезидентов, украинцев и иностранцев.

Налогообложение определяется общей площадью квартиры или дома: квартиры площадью до 60 квадратных метров, дома до 120 квадратных метров и различные жилые помещения площадью до 180 квадратных метров не облагаются налогом. Для недвижимости, площадь которой превышает этот предел, налог составляет 0,5 процента минимальной заработной платы для квартир и 1 процент для домов.

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