Можно ли приостановить действие трудового договора с мобилизованным работником — Finance.ua
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Можно ли приостановить действие трудового договора с мобилизованным работником

Личные финансы
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Можно ли приостановить действие трудового контракта с мобилизованным работником. На этот вопрос ответили эксперты, пишет Кадровик.
Нет, нельзя. Приостановка действия трудового договора предусмотрена статьей 13 Закона № 2136. Условием для приостановки действия трудовых договоров является то, что действие трудового договора может быть приостановлено в связи с военной агрессией против Украины, что исключает возможность предоставления и выполнения работы.
В связи с тем, что работник уже освобожден от исполнения должностных обязанностей и не выполняет их в результате того, что он исполняет свой общественный и государственный долг (несет военную службу), работа ему работодателем и так не предоставляется.
Напомним, в Украине расширили список госслужащих, которые могут уехать за границу. Женщина, которая является усыновителем, опекуном, попечителем, одним из приемных родителей или одним из родителей-воспитателей, воспитывающим ребенка/детей до 18 лет, может выехать за границу для посещения ребенка или его сопровождения.

Справка Finance.ua:

  • ранее Кабмин принял постановление, запрещающее на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин. В документе также указано, что в исключительных случаях пропуск через госграницу разрешен одиноким родителям или матерям для посещения своих детей в возрасте до 18 лет, находящихся за пределами Украины.

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По материалам:
Finance.ua
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