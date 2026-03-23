Можно ли принять на работу без оригинала паспорта — разъяснение

Работодатель обязан идентифицировать работника на основании оригинала документа

Принять на работу человека, который потерял паспорт и имеет только его копию, невозможно.

Об этом сообщают эксперты портала 7eminar.

Требования к документам при трудоустройстве

При заключении трудового договора работник обязан предоставить документ, удостоверяющий личность. Кроме паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, также предоставляются:

трудовая книжка (при наличии) или сведения о трудовой деятельности;

документ об образовании, состоянии здоровья;

военно-учетные документы;

другие документы, если это предусмотрено законодательством.

Почему копии недостаточно

Согласно правилам делопроизводства, в личном деле работника действительно хранится копия паспорта. Однако такая копия должна соответствовать оригиналу и быть должным образом удостоверена.

«Копия обретает юридическую силу только в случае ее удостоверения в установленном порядке. При этом надпись об удостоверении копии документа состоит из слов „Согласно оригиналу“, наименования должности, личной подписи лица, удостоверяющего копию, его собственного имени и фамилии, даты удостоверения копии. Надпись об удостоверении копии скрепляется печатью предприятия или печатью структурного подразделения», — сообщают эксперты.

Таким образом, при оформлении трудовых отношений работодатель обязан идентифицировать личность работника на основании оригинала документа.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что документы для обмена паспорта гражданина Украины в случае истечения срока его действия можно подать в течение одного месяца до даты истечения срока действия документа. В таком случае паспорт, подлежащий обмену, после принятия документов возвращается владельцу. При получении нового документа этот паспорт необходимо сдать.

В 2026 году в Украине будет запущена цифровая платформа «Обрій», через которую можно будет оформить статус безработного, получить выплаты и подать заявку на грант для переквалификации.

