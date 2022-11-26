Можно ли получить гарантированное возмещение удаленно — ответ ФГВФЛ — Finance.ua
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Можно ли получить гарантированное возмещение удаленно — ответ ФГВФЛ

Кредит&Депозит
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Можно ли получить гарантированное возмещение удаленно — ответ ФГВФЛ
Можно ли получить гарантированное возмещение удаленно — ответ ФГВФЛ
С 19 апреля 2022 г. получить гарантированное возмещение можно дистанционно без посещения отделений банков-агентов.
Об этом сообщает ФинКульт.
«российская федерация вновь подтвердила свой статус страны-террориста, нанеся удары по энергетической и гражданской инфраструктуре Украины, но совместными усилиями Фонда, НБУ и банковских учреждений финансовый сектор бесперебойно работает и в дальнейшем является надежной поддержкой для своих клиентов и для украинской экономики», — сказано в сообщении.
Главной задачей Фонда является обеспечение гарантированных выплат вкладчикам ликвидируемх банков.
Возможность получить дистанционно гарантированное возмещение вкладчикам ликвидируемых банков предоставляют сегодня четыре банка-агента Фонда:
  • ПриватБанк;
  • Укргазбанк;
  • Пивденный;
  • ПУМБ.
Выплаты гарантированного возмещения Фондом производятся в плановом режиме через Автоматизированную систему выплат.
О порядке получения средств можно узнать, перейдя по ссылке.
Список банков-агентов, подключенных к процессинговому центру Фонда — по ссылке.

Справка Finance.ua:

  • небольшие банки почти не меняли уровень депозитных ставок. Но за последние две недели многие банки пересмотрели свою депозитную политику: сразу 5 банков с депозитным портфелем до 2 млрд грн снизили доходность вкладов во всех валютах, остальные 5 — повысили;
  • в конце октября Нацбанк опубликовал результаты опроса о банковском фондировании. Согласно ему, в третьем квартале клиентских денег в банках стало больше — преимущественно за счет привлечения средств от населения и корпораций.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если использовать программу «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.
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По материалам:
Finance.ua
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