Можно ли получать пособие по малообеспеченности, находясь за рубежом — Finance.ua

Можно ли получать пособие по малообеспеченности, находясь за рубежом Сегодня 14:39 — Личные финансы

Можно ли получать пособие по малообеспеченности, находясь за рубежом

Пособие малоимущим семьям является одним из самых востребованных видов социальной помощи. Можно ли получать пособие по малообеспеченности, находясь за рубежом — рассказали специалисты Юридического советчика для ВПЛ.

В соответствии с Порядком назначения и выплаты государственного социального пособия малообеспеченным семьям государственное социальное пособие назначается и выплачивается:

малообеспеченным семьям, постоянно проживающим на территории Украины,

а также другим малообеспеченным семьям, которые по уважительным или независимым от них причинам имеют среднемесячный совокупный доход меньше прожиточного минимума для семьи.

То есть, обратите внимание! Для назначения пособия принимается во внимание факт постоянного проживания на территории Украины.

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Как быть, когда семья постоянно проживала в Украине, но во время 6-месячного периода получения пособия уехала за границу? В законодательстве и на это есть ответ.

При получении государственного социального пособия проводится проверка факта пребывания лиц из состава малообеспеченной семьи более 90 календарных дней подряд за рубежом.

В случае если такое пребывание подтверждается и лицо продолжает находиться за рубежом на момент проведения проверки, орган социальной защиты населения направляет письменное уведомление или уведомляет по телефону о необходимости подать подтверждение неполучения каких-либо выплат в странах пребывания.

В течение 30 календарных дней после получения такого уведомления получателю следует предоставить надлежащим образом оформленные доказательства, что выплат в стране пребывания он не получает.

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Что будет, если такое подтверждение не предоставить? Если указанные документы не предоставлены, размер государственного социального пособия пересчитывается без учета в составе малообеспеченной семьи уехавшего лица. Соответственно, если уехала вся семья, выплаты прекратятся полностью.

Обратите внимание! Перерасчет производится автоматически со следующего месяца после того, как должны быть предоставлены подтверждающие документы.

Вывод: малообеспеченная семья может получать пособие, находясь за рубежом, однако по требованию органа соцзащиты должна подтвердить, что не получает никаких пособий в стране пребывания.

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