В Украине начали принимать заявки на новую выплату — Finance.ua

В Украине начали принимать заявки на новую выплату Сегодня 14:49 — Личные финансы

В Украине начали принимать заявки на новую выплату

Благотворительная организация «Благотворительный фонд «Люмос Украина» совместно с Всеукраинской общественной организацией «Украина без сирот» при финансовой поддержке Гуманитарного Фонда для Украины реализует краткосрочную Программу многоцелевой денежной помощи семьям с детьми, в том числе семьям ВПЛ, которые входят в приведенный ниже перечень.

Цель программы — поддержка наиболее уязвимых семей с детьми, в том числе вынужденно покинувших собственные дома и нашедших убежище в других регионах. Помощь будет способствовать обеспечению базовых потребностей семьи достойным образом и укреплению потенциала семьи для воспитания детей.

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Программа осуществляется в Житомирской, Сумской и Харьковской областях.

Многоцелевое пособие составляет 6600 гривен и будет предоставляться в течение 6 месяцев, по 1100 гривен ежемесячно.

Программой предусмотрено пособие следующим категориям семей:

семьям, воспитывающим ребенка с инвалидностью или ребенка с особыми образовательными потребностями;

семьям, в которых воспитываются 2 и более детей, вернувшихся в семью из интернатного учреждения;



малообеспеченные семьи, в которых воспитывается 3 и более детей;



одиноким родителям, матери или отцу, которые сами воспитывают ребенка до 18 лет, в том числе ребенка с инвалидностью или ребенка с особыми образовательными потребностями;



приемным семьям, воспитывающим детей в возрасте до 3 лет.



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