Можно ли подать заявление на возврат излишне уплаченного ЕСВ в е-форме — Finance.ua

Можно ли подать заявление на возврат излишне уплаченного ЕСВ в е-форме
Налогоплательщик может подать заявление о возврате ошибочно уплаченных сумм единого взноса онлайн.
Об этом сообщают специалисты Главного управления ГНС в Черновицкой области.
Как отмечается, в случае чрезмерной или ошибочной уплаты сумм единого взноса возврат производится на основании заявления плательщика.
Налогоплательщик может подать заявление в территориальный орган ГНС по месту учета в электронной форме через электронный кабинет.
К заявлению следует приложить копию расчетного документа, подтверждающего уплату средств. Копия этого документа заверяется плательщиком лично.
Отправлять заявление можно через приватную часть Электронного кабинета, размещенного на официальном веб-портале ГНС. Меню «Переписка с ГНС» приватной части Электронного кабинета позволяет создать и отправить произвольную корреспонденцию (письмо, заявление, запрос и т.д.) в соответствующий контролирующий орган.
В течение одного рабочего дня после отправки электронного заявления в контролирующий орган плательщик будет уведомлен о входящем регистрационном номере и дате регистрации заявления.
Информацию о получении и регистрации заявления в контролирующем органе плательщик может посмотреть во вкладке «Входящие документы» в меню «Входящие/исходящие документы» Электронного кабинета.
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