Инвесторов освободили от налога на прибыль до 2035 года — Finance.ua

Инвесторов освободили от налога на прибыль до 2035 года Сегодня 21:05 — Казна и Политика

Инвесторов освободили от налога на прибыль до 2035 года

Налоговики напомнили об особенностях налогообложения налогом на прибыль инвесторов.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.

Законом Украины от 2 марта 2021 года № 1293-ІХ предусмотрено, что временно, до 1 января 2035 года, применяются особенности налогообложения прибыли предприятия — инвестора со значительными инвестициями (кроме тех, которые реализуют инвестиционные проекты в сферах добычи с целью дальнейшей переработки и/или обогащения полезных ископаемых), являющегося стороной специального инвестиционного договора, заключенного в соответствии с Законом № 1293.

Что это значит

Особенности налогообложения прибыли таких плательщиков заключаются в освобождении от налогообложения налогом на прибыль предприятий-инвесторов со значительными инвестициями в течение пяти последующих лет.

Обязательным условием применения этой преференции является то, что касается она исключительно налогооблагаемой прибыли, полученной в результате выполнения специального инвестиционного договора.

Для плательщиков налоговыми (отчетными) периодами являются календарные: квартал, полугодие, три квартала, год. При этом налоговая декларация рассчитывается нарастающим итогом. Плательщики не могут применять исключительно годовой налоговый (отчетный) период.

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