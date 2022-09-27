Инвесторов освободили от налога на прибыль до 2035 года — Finance.ua
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Инвесторов освободили от налога на прибыль до 2035 года

Казна и Политика
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Инвесторов освободили от налога на прибыль до 2035 года
Инвесторов освободили от налога на прибыль до 2035 года
Налоговики напомнили об особенностях налогообложения налогом на прибыль инвесторов.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.
Законом Украины от 2 марта 2021 года № 1293-ІХ предусмотрено, что временно, до 1 января 2035 года, применяются особенности налогообложения прибыли предприятия — инвестора со значительными инвестициями (кроме тех, которые реализуют инвестиционные проекты в сферах добычи с целью дальнейшей переработки и/или обогащения полезных ископаемых), являющегося стороной специального инвестиционного договора, заключенного в соответствии с Законом № 1293.

Что это значит

Особенности налогообложения прибыли таких плательщиков заключаются в освобождении от налогообложения налогом на прибыль предприятий-инвесторов со значительными инвестициями в течение пяти последующих лет.
Обязательным условием применения этой преференции является то, что касается она исключительно налогооблагаемой прибыли, полученной в результате выполнения специального инвестиционного договора.

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Для плательщиков налоговыми (отчетными) периодами являются календарные: квартал, полугодие, три квартала, год. При этом налоговая декларация рассчитывается нарастающим итогом. Плательщики не могут применять исключительно годовой налоговый (отчетный) период.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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