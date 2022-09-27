Инвесторов освободили от налога на прибыль до 2035 года — Finance.ua

Инвесторов освободили от налога на прибыль до 2035 года
Налоговики напомнили об особенностях налогообложения налогом на прибыль инвесторов.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.
Законом Украины от 2 марта 2021 года № 1293-ІХ предусмотрено, что временно, до 1 января 2035 года, применяются особенности налогообложения прибыли предприятия — инвестора со значительными инвестициями (кроме тех, которые реализуют инвестиционные проекты в сферах добычи с целью дальнейшей переработки и/или обогащения полезных ископаемых), являющегося стороной специального инвестиционного договора, заключенного в соответствии с Законом № 1293.
Что это значит
Особенности налогообложения прибыли таких плательщиков заключаются в освобождении от налогообложения налогом на прибыль предприятий-инвесторов со значительными инвестициями в течение пяти последующих лет.
Обязательным условием применения этой преференции является то, что касается она исключительно налогооблагаемой прибыли, полученной в результате выполнения специального инвестиционного договора.
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Для плательщиков налоговыми (отчетными) периодами являются календарные: квартал, полугодие, три квартала, год. При этом налоговая декларация рассчитывается нарастающим итогом. Плательщики не могут применять исключительно годовой налоговый (отчетный) период.
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