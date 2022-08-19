Можно ли изменить место регистрации в условиях военного положения — Finance.ua

Можно ли изменить место регистрации в условиях военного положения
Из-за войны миллионы украинцев покинули свои дома. Некоторые отправились за границу, некоторые — осели в пределах страны, приобретя или арендовав жилье в областях, где не ведутся активные боевые действия. Многие наши граждане переселились в социальное жилье, ведь даже после окончания войны им некуда возвращаться — жилье разрушили оккупанты.
Изменение фактического места жительства или покупка жилья в сравнительно безопасных регионах государства побуждает украинцев к возобновлению своей «прописки». Реально ли это сделать во время военного положения — рассказали эксперты портала flombu.ua.
Можно ли сейчас изменить место регистрации
С началом военной агрессии россиян все государственные реестры Украины не работали. В течение трех месяцев не было возможности сняться с места регистрации или зарегистрироваться в жилье. Возобновили предоставление таких услуг в нашей стране в июне 2022 года.
Так что в условиях войны сейчас изменить «прописку» можно.
Куда обращаться
Чтобы сообщить о желании зарегистрироваться в другом жилье, нужно обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). В этом вопросе имеет значение местоположение ЦПАУ — по месту нахождения жилья, где вы намерены прописаться. За исключением оккупированных и населенных пунктов, где продолжаются военные действия.
Чтобы официально изменить регистрацию, в ЦПАУ нужно написать соответствующее заявление.
Какие документы нужны
Для смены «прописки» во время действия военного положения понадобятся следующие документы:
- заявление, написанное по соответствующему образцу;
- паспорт;
- если речь идет об изменении регистрации места жительства ребенка, необходим оригинал свидетельства о его рождении (если ребенку не исполнилось 14 лет);
- документы, удостоверяющие право собственности на жилье или право им пользоваться;
- если вы состоите на военном учете или подлежите взятию на такой учет, нужно предъявить военный билет;
- если квартира находится в ипотеке, потребуется согласие ипотекодержателя;
- квитанцию, подтверждающую оплату админсбора (37 грн).
Электронные услуги по декларированию места жительства
Сообщить об изменении места жительства в Украине можно в электронном формате.
Получить такую услугу на национальном ресурсе «Дія» можно в течение суток. Стоимость услуги — 37 грн (за неуплату за месяц сумма растет до 62 грн).
Задекларировать изменение места жительства онлайн можно в том случае, если сведения о жилье отображены в Реестре недвижимости.
Для удаленной регистрации места проживания ребенка (возрастом до 18-ти лет) по адресу кого-либо из родителей согласие владельца квартиры не требуется.
Если жилье, в котором вы намерены задекларировать свое проживание, находится в ипотеке или доверительной собственности, сделать это в электронном формате не получится.
Воспользоваться этой услугой также не смогут граждане, которые не имеют военного билета, но должны состоять на учете в военкомате.
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