Можно ли изменить место регистрации в условиях военного положения — Finance.ua

Можно ли изменить место регистрации в условиях военного положения Сегодня 18:06 — Личные финансы

Можно ли изменить место регистрации в условиях военного положения

Из-за войны миллионы украинцев покинули свои дома. Некоторые отправились за границу, некоторые — осели в пределах страны, приобретя или арендовав жилье в областях, где не ведутся активные боевые действия. Многие наши граждане переселились в социальное жилье, ведь даже после окончания войны им некуда возвращаться — жилье разрушили оккупанты.

Изменение фактического места жительства или покупка жилья в сравнительно безопасных регионах государства побуждает украинцев к возобновлению своей «прописки». Реально ли это сделать во время военного положения — рассказали эксперты портала flombu.ua.

Можно ли сейчас изменить место регистрации

С началом военной агрессии россиян все государственные реестры Украины не работали. В течение трех месяцев не было возможности сняться с места регистрации или зарегистрироваться в жилье. Возобновили предоставление таких услуг в нашей стране в июне 2022 года.

Так что в условиях войны сейчас изменить «прописку» можно.

Куда обращаться

Чтобы сообщить о желании зарегистрироваться в другом жилье, нужно обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). В этом вопросе имеет значение местоположение ЦПАУ — по месту нахождения жилья, где вы намерены прописаться. За исключением оккупированных и населенных пунктов, где продолжаются военные действия.

Чтобы официально изменить регистрацию, в ЦПАУ нужно написать соответствующее заявление.

Какие документы нужны

Для смены «прописки» во время действия военного положения понадобятся следующие документы:

заявление, написанное по соответствующему образцу;

паспорт;



если речь идет об изменении регистрации места жительства ребенка, необходим оригинал свидетельства о его рождении (если ребенку не исполнилось 14 лет);



документы, удостоверяющие право собственности на жилье или право им пользоваться;

если вы состоите на военном учете или подлежите взятию на такой учет, нужно предъявить военный билет;



если квартира находится в ипотеке, потребуется согласие ипотекодержателя;

квитанцию, подтверждающую оплату админсбора (37 грн).



Электронные услуги по декларированию места жительства

Сообщить об изменении места жительства в Украине можно в электронном формате.

Получить такую услугу на национальном ресурсе «Дія» можно в течение суток. Стоимость услуги — 37 грн (за неуплату за месяц сумма растет до 62 грн).

Задекларировать изменение места жительства онлайн можно в том случае, если сведения о жилье отображены в Реестре недвижимости.

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Для удаленной регистрации места проживания ребенка (возрастом до 18-ти лет) по адресу кого-либо из родителей согласие владельца квартиры не требуется.

Если жилье, в котором вы намерены задекларировать свое проживание, находится в ипотеке или доверительной собственности, сделать это в электронном формате не получится.

Воспользоваться этой услугой также не смогут граждане, которые не имеют военного билета, но должны состоять на учете в военкомате.

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