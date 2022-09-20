Может ли должник пользоваться арестованными счетами во время войны — Finance.ua

Может ли должник пользоваться арестованными счетами во время войны Сегодня 20:01 — Личные финансы

Может ли должник пользоваться арестованными счетами во время войны

Юго-Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции г. Днепр объяснило , может ли должник пользоваться арестованными счетами во время войны.

Согласно Закону Украины «О внесении изменения в раздел XIII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «Об исполнительном производстве», разрешено юридическим лицам в условиях военного положения осуществлять расходные операции за счет арестованных государственными или частными исполнителями средств только в двух случаях:

для выплаты заработной платы в размере не более пяти минимальных размеров заработной платы в месяц на одного работника такого юридического лица;

для уплаты налогов, сборов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

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В любых других случаях, в том числе когда арест наложен другим государственным органом, расходные операции запрещены.

Что касается физических лиц, им предоставлена возможность совершать расходные операции со счетов, на средства которых наложен арест органами государственной исполнительной службы, частными исполнителями, без учета такого ареста при условии, если сумма взыскания по исполнительному документу не превышает 100 тысяч гривен.

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