Налоговый долг вырос на 16,8 млрд грн с момента вторжения рф — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Налоговый долг вырос на 16,8 млрд грн с момента вторжения рф

Личные финансы
120
Налоговый долг вырос на 16,8 млрд грн с момента вторжения рф
Налоговый долг вырос на 16,8 млрд грн с момента вторжения рф
За время ведения активных боевых действий в Украине налоговый долг вырос на 15% — на 16,8 млрд гривен. Сумма задолженностей по налогам составляет более 124 млрд грн.
Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные ГНС.
Для сравнения, за весь 2021 год налоговый долг вырос всего на 1,7 млрд грн. Одной из причин столь стремительного роста может служить закрытие данных о долгах с момента вторжения рф.
В настоящее время предприниматели при выборе партнеров и контрагентов не могут увидеть, кто платит налоги, а кто прекратил это делать с начала боевых действий.
Налоговый долг вырос на 16,8 млрд грн с момента вторжения рф
"Налоговые долги не содержат оборонной и стратегически важной информации — тем более, учитывая, что общую сумму долга продолжают публиковать. Закрытие данных Государственной налоговой службой не позволяет сознательному бизнесу выбирать контрагентов, которые поддерживают государство и платят налоги.
Война не закончится завтра, а мы должны научиться жить в новых реалиях и открывать данные так, чтобы не ослаблять военный фронт и помогать экономическому", — Алексей Иванкин, СЕО Опендатабот.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.