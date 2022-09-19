Налоговый долг вырос на 16,8 млрд грн с момента вторжения рф — Finance.ua

Налоговый долг вырос на 16,8 млрд грн с момента вторжения рф Сегодня 11:48 — Личные финансы

Налоговый долг вырос на 16,8 млрд грн с момента вторжения рф

За время ведения активных боевых действий в Украине налоговый долг вырос на 15% — на 16,8 млрд гривен. Сумма задолженностей по налогам составляет более 124 млрд грн.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные ГНС.

Для сравнения, за весь 2021 год налоговый долг вырос всего на 1,7 млрд грн. Одной из причин столь стремительного роста может служить закрытие данных о долгах с момента вторжения рф.

В настоящее время предприниматели при выборе партнеров и контрагентов не могут увидеть, кто платит налоги, а кто прекратил это делать с начала боевых действий.

"Налоговые долги не содержат оборонной и стратегически важной информации — тем более, учитывая, что общую сумму долга продолжают публиковать. Закрытие данных Государственной налоговой службой не позволяет сознательному бизнесу выбирать контрагентов, которые поддерживают государство и платят налоги.

Война не закончится завтра, а мы должны научиться жить в новых реалиях и открывать данные так, чтобы не ослаблять военный фронт и помогать экономическому", — Алексей Иванкин, СЕО Опендатабот.

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