Мозговые импланты в будущем заменят смартфоны — Маск Сегодня 04:45 — Технологии&Авто

Мозговые импланты в будущем заменят смартфоны — Маск

В будущем люди перестанут пользоваться телефонами, а их заменят микрочипы, устанавливаемые в мозг.

Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск.

Блогер под ником Not Elon Musk опубликовал в соцсети Х пост, где спросил пользователей:

«Вы установили бы себе в мозг интерфейс Neuralink, который позволил бы вам управлять своим новым телефоном X силой мысли?».

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Сообщение прокомментировал Илон Маск, заявив, что мобильные гаджеты не будут востребованы.

«В будущем не будет телефонов, будет только Neuralink», — написал Маск.

Напомним, в феврале Маск заявлял, что первый в мире малоинвазивный нейрочип помог человеку управлять компьютером с помощью силы мысли. Кроме того, Маск утверждает, что аппарат способен передавать музыку сразу в мозг, а люди с имплантированным имплантом смогут общаться телепатически.

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