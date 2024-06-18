Мозговые импланты в будущем заменят смартфоны — Маск
В будущем люди перестанут пользоваться телефонами, а их заменят микрочипы, устанавливаемые в мозг.
Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск.
Блогер под ником Not Elon Musk опубликовал в соцсети Х пост, где спросил пользователей:
«Вы установили бы себе в мозг интерфейс Neuralink, который позволил бы вам управлять своим новым телефоном X силой мысли?».
Сообщение прокомментировал Илон Маск, заявив, что мобильные гаджеты не будут востребованы.
«В будущем не будет телефонов, будет только Neuralink», — написал Маск.
Напомним, в феврале Маск заявлял, что первый в мире малоинвазивный нейрочип помог человеку управлять компьютером с помощью силы мысли. Кроме того, Маск утверждает, что аппарат способен передавать музыку сразу в мозг, а люди с имплантированным имплантом смогут общаться телепатически.
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