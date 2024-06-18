Мозговые импланты в будущем заменят смартфоны — Маск — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Мозговые импланты в будущем заменят смартфоны — Маск

Технологии&Авто
0
Мозговые импланты в будущем заменят смартфоны — Маск
Мозговые импланты в будущем заменят смартфоны — Маск
В будущем люди перестанут пользоваться телефонами, а их заменят микрочипы, устанавливаемые в мозг.
Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск.
Блогер под ником Not Elon Musk опубликовал в соцсети Х пост, где спросил пользователей:
«Вы установили бы себе в мозг интерфейс Neuralink, который позволил бы вам управлять своим новым телефоном X силой мысли?».
Читайте также
Сообщение прокомментировал Илон Маск, заявив, что мобильные гаджеты не будут востребованы.
«В будущем не будет телефонов, будет только Neuralink», — написал Маск.
Напомним, в феврале Маск заявлял, что первый в мире малоинвазивный нейрочип помог человеку управлять компьютером с помощью силы мысли. Кроме того, Маск утверждает, что аппарат способен передавать музыку сразу в мозг, а люди с имплантированным имплантом смогут общаться телепатически.
По материалам:
Судебно-юридична газета
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.