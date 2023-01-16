«Мотор Сич» открывает представительство в Турции — Finance.ua

«Мотор Сич» открывает представительство в Турции
В Анкаре появилось представительство «Мотор Сичи».
Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью «Укринформ».
По его словам, этот офис должен заработать на укрепление связей и сотрудничества.
«Помещение для представительства выбрали еще в первой половине года, и сделали они это в расчете на стратегическое сотрудничество именно с Турцией. Этот офис должен заработать на укрепление связей и сотрудничества», — сказал он.
Посол добавил, что турецкий рынок и для «Мотор Сичи», и для других предприятий украинской оборонной отрасли привлекателен.
«Надеюсь, что новое руководство компании будет отстаивать проукраинские позиции и будет иметь больше возможностей для реализации проектов во благо Украины и в интересах ее обороны», — отметил Боднар.
Справка Finance.ua:
- ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что активы компаний «Мотор Сич», «Запорожтрансформатор», «АвтоКрАЗ», «Укрнафта» и «Укртатнафта» переданы в управление Министерства обороны;
- позже стало известно, что ПАО «Мотор Сич», специализирующееся на производстве авиационной техники, возглавил Алексей Никифоров.
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