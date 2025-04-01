Мотоциклам и мопедам разрешили двигаться по полосам общественного транспорта — Finance.ua

Мотоциклам и мопедам разрешили двигаться по полосам общественного транспорта
Правительство внесло изменения в Правила дорожного движения. Мотоциклам и мопедам разрешили движение по полосам общественного транспорта.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«Дано право проезда мопедам и мотоциклам по полосе для движения маршрутных транспортных средств попутно общему потоку транспортных средств», — пояснил он.
Изменения не распространяются на мотоциклы с прицепом, мотоколяски, трехколесные транспортные средства.
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Соответственно уточнено содержание информационно-указательных знаков 5.8 «Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств» и 5.11 «Полоса для движения маршрутных транспортных средств».
Раньше полосами общественного транспорта могли пользоваться таксисты, велосипедисты и авто экстренных служб.
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