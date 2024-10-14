Московскую биржу выгнали из Казахстана — Finance.ua

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Московскую биржу выгнали из Казахстана

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Московскую биржу выгнали из Казахстана
Московскую биржу выгнали из Казахстана
Московская биржа в ближайшее время выйдет из акционеров Казахстанской фондовой биржи (KASE).
Об этом сообщает The Moscow Times.
«Принципиальное решение о том, что Мосбиржа выйдет из состава акционеров KASE, принято, и оно коллегами Мосбиржи поддержано. Я хотел бы сказать, что это верное профессиональное решение», — сказал глава Нацбанка республики Тимур Сулейманов.
До этого глава правления Казахстанской биржи Алина Алдамберген сообщала, что KASE ведет переговоры по выкупу акций у Мосбиржи. По ее словам, такой выкуп может быть проведен либо самой площадкой, либо акции передадут третьим лицам, но по согласованию с казахстанской стороной.
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Решение о выводе Мосбиржи из списка акционеров было принято после привлечения международного юридического консультанта, проанализировавшего риски.
У руководства KASE были опасения, что наличие у акционеров российской компании под санкциями приведет к трудностям в работе с иностранными финансовыми структурами и партнерами.
Доля Мосбиржи в акционерном капитале KASE составляет 13,1%, а рыночная стоимость пакета — 12,1 млрд тенге или 2,2 млрд руб. При этом российская торговая площадка получила акции Казахстанской биржи в рамках стратегического партнерства за предоставленные россиянами технологии.
По материалам:
Економічна Правда
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