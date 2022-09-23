московская биржа предупредила, что может отказаться от доллара — Finance.ua

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московская биржа предупредила, что может отказаться от доллара

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московская биржа предупредила, что может отказаться от доллара
московская биржа предупредила, что может отказаться от доллара
Глава наблюдательного совета московской биржи Сергей Швецов предположил, что главная торговая площадка страны откажется от торгов валютной парой рубль-доллар США, если товарооборот с другими странами окончательно перейдет на торговлю в рублях.
Об этом сообщает moscowtimes.eu со ссылкой на ТАСС
Биржа будет готова отказаться от торгов валютной парой рубль-доллар и вообще продать права на проведение подобных торгов, однако прямо сейчас такого вопроса в повестке дня нет, и он не стоит «на ближайшее будущее», отметил топ-менеджер.
«Гипотетически, если торговые отношения с россией будут не долларовыми, я не исключаю, что он будет не интересен ни регулятору, ни бирже, и бизнес может быть продан», — заявил он.
Однако, пока есть спрос и потребность российской экономики в долларах, эта валютная пара на бирже будет работать. Но, по словам Швецова, «затухающая тенденция есть».

Российский экономический корабль, иди на##й 🧐

мосбиржа ранее остановила торги другой валютной парой — британский фунт-российский рубль. Биржа утверждала, что отказ от торгов связан с санкциями и возможными рисками, более того, мосбиржа столкнулась с трудностями в проведении торгов.
С момента введения санкций российские власти настаивают на том, что любые активы, включая валюты из «недружественных стран», имеют повышенный риск. ЦБ и Минфин настаивают, что их могут заблокировать.
Напомним, после новостей о мобилизации рынок акций россии на старте торгов в среду продолжил обвальное падение — индексы мосбиржи и РТС за минуту торгов упали на 7,4-9,7% во главе с бумагами финансовых компаний.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
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