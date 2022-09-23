московская биржа предупредила, что может отказаться от доллара — Finance.ua

московская биржа предупредила, что может отказаться от доллара Вчера 15:34 — Валюта

московская биржа предупредила, что может отказаться от доллара

Глава наблюдательного совета московской биржи Сергей Швецов предположил, что главная торговая площадка страны откажется от торгов валютной парой рубль-доллар США, если товарооборот с другими странами окончательно перейдет на торговлю в рублях.

Об этом сообщает moscowtimes.eu со ссылкой на ТАСС

Биржа будет готова отказаться от торгов валютной парой рубль-доллар и вообще продать права на проведение подобных торгов, однако прямо сейчас такого вопроса в повестке дня нет, и он не стоит «на ближайшее будущее», отметил топ-менеджер.

«Гипотетически, если торговые отношения с россией будут не долларовыми, я не исключаю, что он будет не интересен ни регулятору, ни бирже, и бизнес может быть продан», — заявил он.

Однако, пока есть спрос и потребность российской экономики в долларах, эта валютная пара на бирже будет работать. Но, по словам Швецова, «затухающая тенденция есть».

мосбиржа ранее остановила торги другой валютной парой — британский фунт-российский рубль. Биржа утверждала, что отказ от торгов связан с санкциями и возможными рисками, более того, мосбиржа столкнулась с трудностями в проведении торгов.

С момента введения санкций российские власти настаивают на том, что любые активы, включая валюты из «недружественных стран», имеют повышенный риск. ЦБ и Минфин настаивают, что их могут заблокировать.

Напомним, после новостей о мобилизации рынок акций россии на старте торгов в среду продолжил обвальное падение — индексы мосбиржи и РТС за минуту торгов упали на 7,4-9,7% во главе с бумагами финансовых компаний.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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