На новинах про мобілізацію в рф падають акції компаній і рубль — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На новинах про мобілізацію в рф падають акції компаній і рубль

595
На новинах про мобілізацію в рф падають акції компаній і рубль.
Після новин про мобілізацію ринок акцій рф на старті торгів у середу продовжив обвальне падіння — індекси МосБіржі та РТС за хвилину торгів впали на 7,4-9,7% на чолі з паперами фінансових компаній.
До 10:01 індекс МосБіржі становив 2052,71 пункту (-7,4%), індекс РТС — 1042,58 пункту (-9,7%); ціни більшості «блакитних фішок» на Московській біржі впали в межах 15%.
Раніше президент росії підписав указ про часткову мобілізацію в рф, мобілізаційні заходи розпочнуться з 21 вересня.
Подешевшали акції OZON (-15%), TCS Group (-14,8%), акції Polymetal (-14,4%), «Яндекс» (-12,5%), «Сургутнєфтєгаз» (-10,2%) −7,7% «префи»), «НОВАТЕК» (-10,2%), «Газпром нєфть» (-8,8%), «Московська біржа» (-8,7%), ПАТ «Полюс» ( −8,5%), АФК «Система» (-8,2%), «АЛРОСА» (-8,1%), «Роснєфть» (-8,1%), Сбербанк (-7,7% та — 7,7% «префи»), «Інтер РАВ» (-7%), UC Rusal (-7%), «ММК» (-6,8%), «НЛМК» (-6,3%), «Татнєфть» (-6,3%), ВТБ (-6%), «ЛУКОЙЛ» (-5,8%), «Газпром» (-5,3%), «МТС» (-5,1%), «Аерофлот» (-4,1%), «Магніт» (-3,7%), «Сєвєрсталь» (-3,4%), «Норнікель» (-3,2%), «РусГідро» (-2 5%).
На новинах про мобілізацію в рф падають акції компаній і рубль
Також після звернення президента рф путіна, під час якого він оголосив часткову мобілізацію, росіяни масово розкупили квитки до інших країн. Зокрема, до Грузії, Туреччини, Вірменії та Азербайджану.
Російські ЗМІ пишуть, що ближче до полудня за московським часом з продажу зникли прямі квитки з Москви до Ташкента, Баку, Бішкека та Астани, але «варіанти із пересадками ще є»

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.