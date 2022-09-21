На новинах про мобілізацію в рф падають акції компаній і рубль — Finance.ua

На новинах про мобілізацію в рф падають акції компаній і рубль Вчора 12:10

На новинах про мобілізацію в рф падають акції компаній і рубль.

Після новин про мобілізацію ринок акцій рф на старті торгів у середу продовжив обвальне падіння — індекси МосБіржі та РТС за хвилину торгів впали на 7,4-9,7% на чолі з паперами фінансових компаній.

До 10:01 індекс МосБіржі становив 2052,71 пункту (-7,4%), індекс РТС — 1042,58 пункту (-9,7%); ціни більшості «блакитних фішок» на Московській біржі впали в межах 15%.

Раніше президент росії підписав указ про часткову мобілізацію в рф, мобілізаційні заходи розпочнуться з 21 вересня.

Подешевшали акції OZON (-15%), TCS Group (-14,8%), акції Polymetal (-14,4%), «Яндекс» (-12,5%), «Сургутнєфтєгаз» (-10,2%) −7,7% «префи»), «НОВАТЕК» (-10,2%), «Газпром нєфть» (-8,8%), «Московська біржа» (-8,7%), ПАТ «Полюс» ( −8,5%), АФК «Система» (-8,2%), «АЛРОСА» (-8,1%), «Роснєфть» (-8,1%), Сбербанк (-7,7% та — 7,7% «префи»), «Інтер РАВ» (-7%), UC Rusal (-7%), «ММК» (-6,8%), «НЛМК» (-6,3%), «Татнєфть» (-6,3%), ВТБ (-6%), «ЛУКОЙЛ» (-5,8%), «Газпром» (-5,3%), «МТС» (-5,1%), «Аерофлот» (-4,1%), «Магніт» (-3,7%), «Сєвєрсталь» (-3,4%), «Норнікель» (-3,2%), «РусГідро» (-2 5%).

Також після звернення президента рф путіна, під час якого він оголосив часткову мобілізацію, росіяни масово розкупили квитки до інших країн. Зокрема, до Грузії, Туреччини, Вірменії та Азербайджану.

Російські ЗМІ пишуть, що ближче до полудня за московським часом з продажу зникли прямі квитки з Москви до Ташкента, Баку, Бішкека та Астани, але «варіанти із пересадками ще є»

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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