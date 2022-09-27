Мошенников, отмывших более $5 миллиардов в криптовалюте, задержали в Китае — Finance.ua
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Мошенников, отмывших более $5 миллиардов в криптовалюте, задержали в Китае

Личные финансы
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Мошенников, отмывших более $5 миллиардов в криптовалюте, задержали в Китае
Мошенников, отмывших более $5 миллиардов в криптовалюте, задержали в Китае
Правоохранительные органы Китая арестовали мошенническую группировку, представителей которой подозревают в отмывании более $5 миллиардов в криптовалюте.
Согласно информации местных СМИ, полицейским удалось задержать 93 подозреваемых, конфисковать более 100 мобильных телефонов и компьютеров, выявить более 10 схем отмывания средств. Преступная группировка занималась незаконной деятельностью с 2018 года, сохраняя похищенные и полученные из азартных игр средства в криптовалюте. Позже цифровые активы либо конвертировались в фиатную валюту, либо переводились на разные криптовалютные кошельки.
Как стало известно, во главе мошеннической группировки стоял житель Китая Хонг Моу, руководивший большинством транзакций и составлявший план дальнейших действий. Всего за 4 года злоумышленникам удалось отмыть 40 миллиардов юаней (5,6 миллиарда долларов). Дальнейшую судьбу крипто-мошенников будут решать правоохранительные органы.
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Интересно, что, несмотря на высокий уровень преступности, связанной с криптовалютами, и жесткой регуляторной политики, направленной на предотвращение таких ситуаций, Китай является одним из мировых лидеров по внедрению национальной криптовалюты. Так, на прошлой неделе в Китае заявили о расширении пилотных испытаний национальной цифровой валюты e-CNY в четырех провинциях: Гуандун, Цзянсу, Хэбэй и Сычуань. В общей сложности, e-CNY станет доступной для более чем 500 миллионов граждан Китая.
Напомним, представители Комитета финансовых услуг США заявили, что активная работа Китая над введением цифрового юаня негативно скажется на экономике Америки, поэтому единственное решение — действовать на опережение, разработав собственный цифровой доллар. На заседании Комитета финуслуг члены правительства проголосовали за создание CBDC, чтобы обогнать технологическое развитие Китая и не допустить, чтобы доллар потерял статус мировой резервной валюты.

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По материалам:
noworries
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