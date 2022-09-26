Криптовалюты и мир вокруг: Китай тестирует цифровой юань, а Украина обновляет закон о крипте — Finance.ua

Криптовалюты и мир вокруг: Китай тестирует цифровой юань, а Украина обновляет закон о крипте Сегодня 14:30 — Финтех и Карты

Криптовалюты и мир вокруг: Китай тестирует цифровой юань, а Украина обновляет закон о крипте

Криптовалюты стали полноценной частью финансового мира. Они манят своими перспективами как многочисленных частных инвесторов, так и крупный бизнес.

Но рынок криптовалют — это бурная река, которая ежедневно меняет направление своего течения. Чтобы вы всегда были в курсе новостей из мира цифровых денег, мы решили собирать и рассказывать вам еженедельно о главных событиях в мире криптовалют.

Вот подборка самого интересного за период с 19 по 25 сентября 2022:

Реакция крипты на повышение ключевой ставки ФРС. 21 сентября Федеральная резервная система США (ФРС) повысила диапазон ключевой ставки сразу на 75 базисных пунктов до 3–3,25%. Это решение всколыхнуло не только фондовый рынок, но и 21 сентября Федеральная резервная система США (ФРС) повысила диапазон ключевой ставки сразу на 75 базисных пунктов до 3–3,25%. Это решение всколыхнуло не только фондовый рынок, но и отреагировавший падением рынок криптовалют.

На фоне новости цена «битка» упала ниже отметки в $19 000, а в некоторых моментах котировки цифрового золота опускались и до $18 666.

Большинство криптовалют из топ-10 по капитализации оказались в красной зоне.

Украина обновит закон о крипте. Несмотря на то, что украинский закон «О виртуальных активах» Верховная Рада приняла еще в сентябре прошлого года, он все еще не вступил в силу.

Более того, после того как Украина стала кандидатом на членство в ЕС, локальное законодательство нужно еще и адаптировать к европейским стандартам. Поэтому закон «О виртуальных активах (ВА)» будут дорабатывать , учитывая положения европейского законопроекта о регулировании MiCA.

Кстати, на прошлой неделе была запущена первая в Украине криптовалютная платежная карта weld, позволяющая рассчитываться криптовалютой за товары и услуги везде, где доступны безналичные оплаты.

ЕЦБ рассказал, кто будет разрабатывать прототип цифрового евро. ЕС тоже не останавливается во внедрении криптовалютных технологий. Вот, например, Европейский центральный банк ЕС тоже не останавливается во внедрении криптовалютных технологий. Вот, например, Европейский центральный банк уже выбрал пять компаний по разработке прототипа цифрового евро. Кто же приступит к разработке прототипа цифрового евро? По данным ЕЦБ, это будет американский технологический гигант Amazon, испанский CaixaBank, французский Worldline SA, итальянский Nexi SpA и EPI.

ЕЦБ, вероятно, станет одним из первых центральных банков развитой экономики, которые выпустят цифровую форму своей валюты. В настоящее время компания находится на двухлетней «фазе расследования» проекта цифрового евро и еще не приняла официального решения по его запуску.

Китай запустил тестирование национальной криптовалюты. Заместитель руководителя Национального Банка Китая Фань Ифей Заместитель руководителя Национального Банка Китая Фань Ифей заявил о планах страны по расширению пилотных испытаний национальной цифровой валюты (CBDC) e-CNY в четырех провинциях: Гуандун, Цзянсу, Хэбэй и Сычуань. Таким образом, цифровая валюта e-CNY станет доступна более чем 360 миллионам граждан Китая.

Криптовалютный эксперимент стал самым масштабным из всех действий, которые когда-либо предпринимали китайские власти по рынку цифровых активов. Несмотря на это, в стране еще есть 13 провинций и регионов, которые не приступили к тестированию цифрового юаня — включая Синьцзян, Тибет и Внутреннюю Монголию. Большинство этих провинций имеют не столь развитую экономику и инфраструктуру, как ареалы мегаполисов.

Жители американского штата смогут платить налоги в крипте. Колорадо стал первым штатом США, который Колорадо стал первым штатом США, который начал принимать криптовалюты для уплаты налогов. С прошлой недели там можно использовать BTC, ETH, BCH, LTC, чтобы уплатить индивидуальный подоходный налог, налог на прибыль предприятий, налог с продаж и использования, налог на доходы физических лиц, налог на добычу полезных ископаемых и акцизный налог на топливо.

Однако с граждан, уплачивающих налоги в крипте, будет взиматься дополнительно 1 доллар плюс 1,83% от суммы платежа в виде комиссии.

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