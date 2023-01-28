Мошенники в Польше: популярные схемы и как украинцам обезопасить себя за границей — Finance.ua

Мошенники в Польше: популярные схемы и как украинцам обезопасить себя за границей Сегодня 20:01 — Личные финансы

Мошенники в Польше: популярные схемы и как украинцам обезопасить себя за границей

Беженцы часто становятся мишенью мошенников, поскольку находятся в уязвимом эмоциональном состоянии. Такими людьми легко манипулировать и получать необходимые данные или даже денежные средства. Рассказываем о популярных мошеннических схемах.

Какие мошеннические схемы пользуются популярностью за границей

Схема 1: Сбор персональных данных

В начале 2023 г. в Польше заметили объявление о сборе информации от имени Департамента по делам иностранцев. Вроде бы такая информация необходима для помощи украинскому дипломатическому представительству. Интересно, что граждан Польши также просят предоставлять информацию об украинцах, с которыми они знакомы.

Мошенники общаются с поляками и по электронной почте. Граждане Польши получают электронные письма с требованием предоставить информацию о беженцах из Украины, арендующих у них жилье. Чтобы окончательно заверить получателя в его достоверности, указывают адрес посольства Украины, куда отправлять данные и пугают штрафами за игнорирование письма.

Департамент по делам иностранцев не заставил себя ждать с комментариями и заявил, что он не собирает данные украинцев. Также представители департамента призывают игнорировать подобные сообщения и ни в коем случае не предоставлять информацию.

Схема 2: Мошенничество с PESEL

Украинцы в Польше часто становятся жертвами мошенников, когда их просят предоставить свой номер PESEL. Согласно опросу ChronPESEL.pl и Реестра государственного долга, 27% опрошенных украинцев назовут свой номер PESEL. Для наших соотечественников такая просьба не кажется мошеннической схемой.

Никогда не делитесь данными, когда вы получаете звонки якобы от сотрудников банков, поставщиков электроэнергии или интернет-провайдеров.

Схема 3: Фейковая финансовая помощь

Сейчас активно работают фишинговые сайты, имитирующие украинские банки. Мошенники предлагают украинцам получать помощь от иностранных партнеров Украины.

Чем опасны такие сайты? При входе на сайт пользователя просят ввести свои персональные данные — таким образом, они попадают к преступникам.

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Как не попасть в эту ловушку?

доверяйте только надежным ресурсам или официальным сайтам;

никогда не указывайте реквизиты своей банковской карты на неизвестных сайтах;



если ввели данные, а затем поняли свою ошибку, сразу же заблокируйте карту.

Схема 4: Мобильные аферисты

Еще одна популярная схема — звонки от имени мобильного оператора. Потенциальная жертва должна назвать отправленный на телефон код, после этого мошенник получает доступ в кабинет на сайте оператора мобильной связи — таким образом становится доступна персональная информация и возможность перевыпуска SIM-карты.

Ни один повод не должен стать причиной раскрытия ваших данных. Учтите, что мошенники могут аргументировать звонок необходимостью проверки связи, перехода на 4G и т.д.

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