Обязательный PESEL UKR для украинцев в Польше: когда новые правила вступят в силу — Finance.ua
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Обязательный PESEL UKR для украинцев в Польше: когда новые правила вступят в силу

Личные финансы
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Обязательный PESEL UKR для украинцев в Польше: когда новые правила вступят в силу
Обязательный PESEL UKR для украинцев в Польше: когда новые правила вступят в силу
После начала полномасштабного вторжения Польша приняла специальный закон о помощи гражданам Украины, не предусматривающий обязательное получение PESEL UKR. Однако вскоре в законопроект внесут изменения, которые вступят в силу с 1 марта 2023 года. Рассказываем, что изменится для украинцев.

Обязательный PESEL UKR

Польское правительство готовит изменения, по которым все украинцы в Польше должны оформить PESEL UKR.
Зачем нужен такой документ?
Наличие PESEL UKR позволяет украинцам получать социальные выплаты, пользоваться государственными медицинскими услугами, официально работать и учиться.
Раньше оформление PESEL оставляли на усмотрение украинцев, однако в этом году это изменится.

Как беженцам из Украины оформить PESEL UKR

Соответствующий документ выдается в гминах (gminy) по месту жительства или в специально организованных местах. Узнайте, где можно подать заявку на получение номера PESEL, здесь.
Для получения PESEL UKR необходимо подготовить и взять с собой следующие документы:
  • специальное заявление. Написать его можно от руки или заполнить в электронном виде, обязательно распечатав после заполнения;
  • документ, удостоверяющий личность. Это должен быть документ, с которым вы пересекли границу;
  • фото размером 35*45 мм.
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Добавим, при подаче заявления у лиц старше 12 лет будут брать отпечатки пальцев. Взрослые и дети от 12 лет должны присутствовать при подаче документов.
По новым изменениям прибывшим в Польшу украинцам отныне для оформления документа выделяют 30 дней. Получение документа бесплатное.

Какие выплаты доступны с PESEL UKR

Без PESEL UKR вы не сможете получить единовременную выплату 300 злотых и ежемесячное пособие для детей по программе 500+, а также по программе Семейный капитал (Rodzinny kapitał opiekuńczy).
Важно! Если вы покидаете Польшу на срок более 30 дней, вы потеряете статус UKR и соответственно все выплаты. По возвращении вы сможете восстановить статус и снова получать финансовые выплаты.
Обратите внимание, при подаче заявления на получение номера PESEL UKR можно бесплатно получить и доверенный профиль (Profil zaufany).

Что такое доверенный профиль (Profil zaufany)

Profil zaufany — это электронный профиль на сайте госуслуг, позволяющий подтвердить свою личность онлайн при решении различных вопросов с государственными учреждениями. Профиль содержит персональные данные (имя, фамилию, дату рождения и номер PESEL), благодаря чему можно в режиме онлайн решать различные официальные дела: подписывать заявления (письма), которые нужно отправить в государственные учреждения, и автоматически обмениваться данными.
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По материалам:
visitukraine.today
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