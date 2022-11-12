Возвращение в Польшу: как восстановить PESEL UKR и право на финансовую помощь — Finance.ua

Возвращение в Польшу: как восстановить PESEL UKR и право на финансовую помощь Сегодня 09:12 — Личные финансы

Возвращение в Польшу: как восстановить PESEL UKR и право на финансовую помощь

Более 80 тысяч граждан Украины остались без выплат из-за длительного выезда из Польши, то есть из-за нарушения условий пребывания в стране. Как известно, одноразовый выезд сроком более 30 дней отменяет статус временной защиты в Польше и все оформленные выплаты. Рассказываем, можно ли восстановить PESEL UKR и что для этого нужно.

PESEL UKR можно восстановить. Для этого необходимо появиться в уженде (Urząd) города, в который вы приехали и, объяснив ситуацию, подать запрос на обновление статуса. А дальнейшие действия такие же, как и при первом получении PESEL UKR.

Сейчас неизвестно, можно ли обновить статус несколько раз, но такой возможностью можно точно воспользоваться один раз.

Кроме того, восстановив PESEL UKR, вы автоматически получаете статус легального пребывания. Он позволит находиться на территории Польши не 90 дней, а 18 месяцев. Также со статусом UKR можно рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь.

В каких случаях можно потерять выплату

Важно понимать, что финансовая помощь в Польше предназначена только людям, проживающим в этой стране. Поэтому если человек выезжает из Польши на срок не более 30 дней, отведенные на выезд за пределы страны без потери статуса, но делает это постоянно, проводя больше времени в Украине, эту помощь он может потерять.

Таким людям могут какое-то время начислять выплаты, но потом скажут вернуть их обратно.

Что если не вернуть эти деньги?

Ситуация новая, и пока неясно, что в таком случае могут сделать власти Польши. Вероятно, людей, нарушивших правила и не вернувших выплаченные средства, могут не пустить в Польшу.

Как остаться в Польше после 18 месяцев по статусу UKR

Для того чтобы продлить свое пребывание в этой стране, необходимо получить «Карту побыту» . Однако пока нет возможности для записи, поскольку записаться на встречу для подачи документов можно только через 9 месяцев после въезда на территорию Польши. Пока эти 9 месяцев для людей со статусом UKR не прошли.

Однако стоит учитывать и то, что встречи для оформления «Карты побыту» нужно ждать еще 2,5 месяца, а после — еще несколько месяцев ожидания самой карты.

Как и когда люди смогут получить «Карту побыту», станет понятно в конце ноября или начале декабря.

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Кто из проживающих в Польше украинцев не сможет получать выплаты

Выплаты по программе «500+» и «Семейный опекунчий капитал» (RKO) не смогут получать граждане, выехавшие из Польши более чем на 30 дней.

Следует понимать, что Пограничная служба Польши понимает, на какой срок человек покинул страну и как часто это делает. Поэтому если беженцы покидают Польшу на более чем месяц, власти перестают начислять им денежную помощь.

Основания для прекращения выплат украинским беженцам:

данные от получателей о возникновении обстоятельств, приводящих к потере права на выплаты;

информация из реестра пограничной службы;



вызов украинских беженцев в ZUS для предоставления доказательств, подтверждающих проживание в Польше (надо прийти в течение трех дней);



данные от третьих лиц о выезде украинских беженцев из Польши более чем на 30 дней.



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