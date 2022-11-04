Как не потерять право на финансовую помощь в Польше — Finance.ua
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Как не потерять право на финансовую помощь в Польше

Личные финансы
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Как не потерять право на финансовую помощь в Польше
Как не потерять право на финансовую помощь в Польше
Беженцам из Украины, которые с начала полномасштабной войны нашли убежище в Польше, перестают выплачивать помощь. В октябре 2022 года 80 тыс. украинцев на территории Польши лишились права на получение денежных выплат от государства. Об этом сообщает Prawo.pl.

Почему беженцам из Украины отменяют выплаты

Отказ в выплате связан с нарушением последних условий пребывания в стране. Беженцам из Украины, которые выехали из Польши более чем на 30 дней, массово отменяют помощь по программам «500+» или «Семейный опекунский капитал».
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В социальном страховании Польши решили проверить выдачу помощи для украинцев. Выяснилось, что многие иммигранты нарушали миграционные законы и срок пребывания в стране.
Украинцев проверяют на основе информации пограничной службы.
Основанием для остановки выплат помощи гражданам Украины в Польше являются:
  • Данные из реестра пограничной службы.
  • Информация от самих получателей о возникновении обстоятельств, приводящих к потере права на выплаты.
  • Информация от третьих лиц о выезде гражданина Украины из Польши более чем на 30 дней.
  • Вызов граждан Украины в ZUS для предоставления доказательств, подтверждающих проживание в Польше (должны явиться в течение 3-х дней). В настоящее время в Польше работают над законопроектом, по которому рассматривают предоставление доступа к информации о датах каждого въезда и выезда украинских беженцев не только пограничникам. Подобные сведения желает получать также социальный центр и городские учреждения.

Справка Finance.ua:

  • по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), по состоянию на лето 2022 года 5,83 млн украинцев находятся в Европе как беженцы, из них 3,65 млн человек или 63% попросили социальную защиту;
  • из всех зарегистрированных украинских беженцев 1,22 млн человек (21%) отправились в Польшу и запросили там социальную помощь.
По материалам:
visitukraine.today
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