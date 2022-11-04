Как не потерять право на финансовую помощь в Польше — Finance.ua

Как не потерять право на финансовую помощь в Польше Сегодня 19:00 — Личные финансы

Как не потерять право на финансовую помощь в Польше

Беженцам из Украины, которые с начала полномасштабной войны нашли убежище в Польше, перестают выплачивать помощь. В октябре 2022 года 80 тыс. украинцев на территории Польши лишились права на получение денежных выплат от государства. Об этом сообщает Prawo.pl

Почему беженцам из Украины отменяют выплаты

Отказ в выплате связан с нарушением последних условий пребывания в стране. Беженцам из Украины, которые выехали из Польши более чем на 30 дней, массово отменяют помощь по программам «500+» или «Семейный опекунский капитал».

Читайте также В Польше посчитали доходы от украинцев

В социальном страховании Польши решили проверить выдачу помощи для украинцев. Выяснилось, что многие иммигранты нарушали миграционные законы и срок пребывания в стране.

Украинцев проверяют на основе информации пограничной службы.

Основанием для остановки выплат помощи гражданам Украины в Польше являются:

Данные из реестра пограничной службы.

Информация от самих получателей о возникновении обстоятельств, приводящих к потере права на выплаты.



Информация от третьих лиц о выезде гражданина Украины из Польши более чем на 30 дней.



Вызов граждан Украины в ZUS для предоставления доказательств, подтверждающих проживание в Польше (должны явиться в течение 3-х дней). В настоящее время в Польше работают над законопроектом, по которому рассматривают предоставление доступа к информации о датах каждого въезда и выезда украинских беженцев не только пограничникам. Подобные сведения желает получать также социальный центр и городские учреждения.



Справка Finance.ua:

по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), по состоянию на лето 2022 года 5,83 млн украинцев находятся в Европе как беженцы, из них 3,65 млн человек или 63% попросили социальную защиту;

из всех зарегистрированных украинских беженцев 1,22 млн человек (21%) отправились в Польшу и запросили там социальную помощь.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.