Как не потерять право на финансовую помощь в Польше — Finance.ua

Как не потерять право на финансовую помощь в Польше
Беженцам из Украины, которые с начала полномасштабной войны нашли убежище в Польше, перестают выплачивать помощь. В октябре 2022 года 80 тыс. украинцев на территории Польши лишились права на получение денежных выплат от государства. Об этом сообщает Prawo.pl.
Почему беженцам из Украины отменяют выплаты
Отказ в выплате связан с нарушением последних условий пребывания в стране. Беженцам из Украины, которые выехали из Польши более чем на 30 дней, массово отменяют помощь по программам «500+» или «Семейный опекунский капитал».
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В социальном страховании Польши решили проверить выдачу помощи для украинцев. Выяснилось, что многие иммигранты нарушали миграционные законы и срок пребывания в стране.
Украинцев проверяют на основе информации пограничной службы.
Основанием для остановки выплат помощи гражданам Украины в Польше являются:
- Данные из реестра пограничной службы.
- Информация от самих получателей о возникновении обстоятельств, приводящих к потере права на выплаты.
- Информация от третьих лиц о выезде гражданина Украины из Польши более чем на 30 дней.
- Вызов граждан Украины в ZUS для предоставления доказательств, подтверждающих проживание в Польше (должны явиться в течение 3-х дней). В настоящее время в Польше работают над законопроектом, по которому рассматривают предоставление доступа к информации о датах каждого въезда и выезда украинских беженцев не только пограничникам. Подобные сведения желает получать также социальный центр и городские учреждения.
Справка Finance.ua:
- по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), по состоянию на лето 2022 года 5,83 млн украинцев находятся в Европе как беженцы, из них 3,65 млн человек или 63% попросили социальную защиту;
- из всех зарегистрированных украинских беженцев 1,22 млн человек (21%) отправились в Польшу и запросили там социальную помощь.
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