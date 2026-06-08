Мошенники создали клон «Дії» — что нужно знать Сегодня 16:19

Злоумышленники пытаются украсть данные

Мошенники начали использовать фейковые сайты, внешне напоминающие ресурсы государственного сервиса «Дія», чтобы получить доступ к личным данным граждан.

В команде сервиса сообщили , что уже заблокировали один из таких ресурсов, однако призывали пользователей быть внимательными и не загружать приложения из неизвестных источников.

Как работает мошенническая схема

В пресс-службе «Дії» рассказали, что злоумышленники создали фишинговый сайт с доменом, похожим на официальный ресурс сервиса. Посетителям предлагали загрузить через браузер якобы приложение «Дія», которое на самом деле было фейковым.

Цель такой схемы — получить доступ к личным данным пользователей.

В «Дії» отметили, что вредный ресурс уже заблокирован, однако подобные мошеннические сайты могут появляться и в дальнейшем.

Как уберечься от мошенников

Google Play. В сервисе напомнили, что настоящее приложение «Дія» можно загрузить только через официальные магазины App Store

Также гражданам советуют пользоваться исключительно официальным порталом «Дії» и не переходить по подозрительным ссылкам.

«Главное правило цифрового мира: не кликайте на сомнительные ссылки и никогда не загружайте файлы с неизвестных сайтов», — отметили в пресс-службе.

Для тех, кто хочет повысить уровень цифровой безопасности, в «Дії» рекомендуют воспользоваться образовательными материалами на платформе «Дія.Образование», где собраны советы по кибергигиене и защите от онлайн-мошенничества.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.