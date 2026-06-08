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Мошенники создали клон «Дії» — что нужно знать

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Злоумышленники пытаются украсть данные
Злоумышленники пытаются украсть данные
Мошенники начали использовать фейковые сайты, внешне напоминающие ресурсы государственного сервиса «Дія», чтобы получить доступ к личным данным граждан.
В команде сервиса сообщили, что уже заблокировали один из таких ресурсов, однако призывали пользователей быть внимательными и не загружать приложения из неизвестных источников.

Как работает мошенническая схема

В пресс-службе «Дії» рассказали, что злоумышленники создали фишинговый сайт с доменом, похожим на официальный ресурс сервиса. Посетителям предлагали загрузить через браузер якобы приложение «Дія», которое на самом деле было фейковым.
Цель такой схемы — получить доступ к личным данным пользователей.
В «Дії» отметили, что вредный ресурс уже заблокирован, однако подобные мошеннические сайты могут появляться и в дальнейшем.
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В сервисе напомнили, что настоящее приложение «Дія» можно загрузить только через официальные магазины App Store и Google Play.
Также гражданам советуют пользоваться исключительно официальным порталом «Дії» и не переходить по подозрительным ссылкам.
«Главное правило цифрового мира: не кликайте на сомнительные ссылки и никогда не загружайте файлы с неизвестных сайтов», — отметили в пресс-службе.
Для тех, кто хочет повысить уровень цифровой безопасности, в «Дії» рекомендуют воспользоваться образовательными материалами на платформе «Дія.Образование», где собраны советы по кибергигиене и защите от онлайн-мошенничества.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
МошенничествоМошенникиДия
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