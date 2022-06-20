Мошенники придумали новую схему оформления паспортов — Finance.ua

Мошенники придумали новую схему оформления паспортов

Сегодня 14:33 — Криминал

Как сообщают в МВД, в условиях военного положения, введенного на территории Украины в связи с российской агрессией, ситуация с оформлением биометрических документов гражданина Украины довольно сложная и динамичная.

Однако территориальные органы и территориальные подразделения ГМС, центры предоставления административных услуг и центры обслуживания граждан «Паспортный сервис», которые находятся в безопасных районах, продолжают работать и оказывать административные услуги.

Читайте также Переселенцы смогут бесплатно восстанавливать паспорта

К сожалению, такой ситуацией не гнушаются воспользоваться разного рода мошенники, размещающие в сети интернет объявления о так называемом посредничестве — предлагают, как правило, «упрощенную» процедуру подачи документов, максимально быстрое оформление паспортов, обслуживание вне очереди и т.д.

Обращаем ваше внимание: оформить биометрические документы можно только лично и только в:

— подразделении ГМС Украины;

— в центре предоставления административных услуг (ЦПАУ);

— в центре обслуживания граждан «Паспортный сервис».

Справка Finance.ua:

если паспорт утрачен или уничтожен, то прежде всего следует написать заявление в полицию. Обязательно нужно получить подтверждение о регистрации заявления о потере документов;

в то же время следует помнить, что в Украине для удостоверения личности можно пользоваться другими документами: загранпаспортом или водительским удостоверением. Также можно использовать цифровые документы в мобильном приложении «Дія». Они имеют такую же юридическую силу, как бумажный или пластиковый паспорт. Более того, на время военного положения в «Дія» появился специальный «Документ» для удостоверения личности.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.