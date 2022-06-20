Мошенники придумали новую схему оформления паспортов — Finance.ua
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Мошенники придумали новую схему оформления паспортов

Сегодня 14:33Криминал
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Как сообщают в МВД, в условиях военного положения, введенного на территории Украины в связи с российской агрессией, ситуация с оформлением биометрических документов гражданина Украины довольно сложная и динамичная.
Однако территориальные органы и территориальные подразделения ГМС, центры предоставления административных услуг и центры обслуживания граждан «Паспортный сервис», которые находятся в безопасных районах, продолжают работать и оказывать административные услуги.
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К сожалению, такой ситуацией не гнушаются воспользоваться разного рода мошенники, размещающие в сети интернет объявления о так называемом посредничестве — предлагают, как правило, «упрощенную» процедуру подачи документов, максимально быстрое оформление паспортов, обслуживание вне очереди и т.д.
Обращаем ваше внимание: оформить биометрические документы можно только лично и только в:
— подразделении ГМС Украины;
— в центре предоставления административных услуг (ЦПАУ);
— в центре обслуживания граждан «Паспортный сервис».

Справка Finance.ua:

  • если паспорт утрачен или уничтожен, то прежде всего следует написать заявление в полицию. Обязательно нужно получить подтверждение о регистрации заявления о потере документов;
  • в то же время следует помнить, что в Украине для удостоверения личности можно пользоваться другими документами: загранпаспортом или водительским удостоверением. Также можно использовать цифровые документы в мобильном приложении «Дія». Они имеют такую же юридическую силу, как бумажный или пластиковый паспорт. Более того, на время военного положения в «Дія» появился специальный «Документ» для удостоверения личности.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

По материалам: Finance.ua
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