Переселенцы смогут бесплатно восстанавливать паспорта — Finance.ua
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Переселенцы смогут бесплатно восстанавливать паспорта

Сегодня 11:00Личные финансы
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В Украине упростят процедуру обновления паспортов для внутренне перемещенных лиц и депортированных. ВПЛ освободят от уплаты сбора за оформление утраченных или украденных паспортов.
Об этом сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук.
Документы ждут сотни тысяч наших граждан в Украине и за границей.
Представители смежных ведомств и депутаты договорились как можно скорее изменить нормативную базу следующим образом:
1. Если человек потерял паспорт, то соцвыплаты производятся по справке от ГМС, пока не оформят паспорт.
2. Освободить от сбора за оформление утраченных и украденных паспортов.
3. Если технически невозможно обеспечить электронную подпись в паспортном чипе, то паспорта будут выдаваться без электронной подписи.
4. Если в иностранном государстве отсутствует украинский консул, то для скорости оформлением документов на возвращение в Украину будет заниматься ГМС.
«Словом, по крайней мере, во время войны паспортные документы не должны быть источником проблем для людей», — отметила она.
Ранее Кабмин разрешил выдавать паспорт в других странах.

Справка Finance.ua:

Оформить загранпаспорт можно дома:
  • Кто предоставляет такой сервис:
Государственное предприятие «Документ».
  • Какой срок изготовления документа:
Без доставки готового документа — до 7 рабочих дней, с доставкой — до 9 рабочих дней.
  • Какова стоимость выездного оформления:
От 1386 грн в зависимости от количества людей для оформления (дешевле всего — для 6 человек), места жительства и выбранного пакета услуг.
Кстати, если вы планируете поездку, то уместно будет воспользоваться бесплатным сервисом бронирования и покупки билетов на поезд, автобус и самолет.
Купить билеты с помощью INFOBUS
По материалам: Finance.ua
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