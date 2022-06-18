Переселенцы смогут бесплатно восстанавливать паспорта — Finance.ua

Переселенцы смогут бесплатно восстанавливать паспорта

Сегодня 11:00 — Личные финансы

В Украине упростят процедуру обновления паспортов для внутренне перемещенных лиц и депортированных. ВПЛ освободят от уплаты сбора за оформление утраченных или украденных паспортов.

Об этом сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

Документы ждут сотни тысяч наших граждан в Украине и за границей.

Представители смежных ведомств и депутаты договорились как можно скорее изменить нормативную базу следующим образом:

1. Если человек потерял паспорт, то соцвыплаты производятся по справке от ГМС, пока не оформят паспорт.

2. Освободить от сбора за оформление утраченных и украденных паспортов.

3. Если технически невозможно обеспечить электронную подпись в паспортном чипе, то паспорта будут выдаваться без электронной подписи.

4. Если в иностранном государстве отсутствует украинский консул, то для скорости оформлением документов на возвращение в Украину будет заниматься ГМС.

«Словом, по крайней мере, во время войны паспортные документы не должны быть источником проблем для людей», — отметила она.

Ранее Кабмин разрешил выдавать паспорт в других странах.

Справка Finance.ua:

Оформить загранпаспорт можно дома:

Кто предоставляет такой сервис:

Государственное предприятие «Документ».

Какой срок изготовления документа:

Без доставки готового документа — до 7 рабочих дней, с доставкой — до 9 рабочих дней.

Какова стоимость выездного оформления:

От 1386 грн в зависимости от количества людей для оформления (дешевле всего — для 6 человек), места жительства и выбранного пакета услуг.

Кстати, если вы планируете поездку, то уместно будет воспользоваться бесплатным сервисом бронирования и покупки билетов на поезд, автобус и самолет.

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