Мошенничество с очередью: в ГП «Документ» за рубежом вводят проверки по FaceID — Finance.ua
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Мошенничество с очередью: в ГП «Документ» за рубежом вводят проверки по FaceID

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Мошенничество с очередью: в ГП «Документ» за рубежом вводят проверки по FaceID
Мошенничество с очередью: в ГП «Документ» за рубежом вводят проверки по FaceID
Украинцы за рубежом, которые будут обращаться в паспортные сервисы в Праге и Кёльне, смогут зарегистрироваться в онлайн-очереди только с помощью FaceID. Такую проверку вводят временно, чтобы предотвратить мошенничество.
Чтобы подтвердить регистрацию в электронной очереди, пользователям придется разрешить доступ к своей камере, сообщается на странице «Паспортного сервиса» в Праге.
Отмечается, что произвести регистрацию без прохождения проверки невозможно. Такая мера направлена ​​на предотвращение манипуляций с электронной очередью.
Возобновление записи в электронную очередь без проверки FaceID произойдет после открытия стационарных центров в городах Прага и Кельн.
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В случае, если на оформление документов человека регистрирует родственник (или муж, жена, опекун), то этот человек должен явиться на прием и предоставить документ, удостоверяющий личность.
В инструкции говорится, что регистрация в зарубежные центры обслуживания «Паспортный сервис» производится только через Telegram.
В случае технических проблем при регистрации в электронную очередь, когда невозможно получить талон, можно обратиться на горячую линию: +38 (044) 597-87-77; +38 (067) 447-02-92; +38 (050) 472-57-55. Или получить консультацию в частных сообщениях на официальной странице ГП «Документ» в Facebook (Кёльн, Прага).
Напомним, украинцы могут обратиться в любой паспортный сервис ГП «Документ» за рубежом, чтобы получить следующие услуги:
  • оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);
  • обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);
  • обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае непригодности);
  • одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;
  • обмен водительского удостоверения (недоступно пока в Мадриде).

Справка Finance.ua:

Оформление паспортных документов для граждан Украины доступно в 6 странах: Польше, Германии, Испании, Чехии, Словакии и Турции. Обращаться можно по адресам:
  • Прага (Чехия) — Náměstí Republiky 656/8, 110 00, Staré Mesto, Praha 1 (площадка за ТЦ Котва);
  • Братислава (Словакия) — Mlynskénivy 5A, 821 09 Bratislava (территория автовокзала, -1 этаж);
  • Варшава (Польша) — Jerozolimskie 179, 2 этаж в ТЦ «Blue City»;
  • Гданьск (Польша) — Chelm. Shopping center, вул. Cienista 30, 80−046.
  • Краков (Польша) — Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego 31−154;
  • Вроцлав (Польша) — Marino Shopping Center, Paprotna 7, 51−117;
  • Берлин (Германия) — Am Treptower Park 14, 12 435 Berlin, 2 этаж;
  • Кёльн (Германия) — Breslauer Platz, Köln, 50 668.
  • Мадрид (Испания) — C. del Alto del Retiro, 28 031 Мадрид;
  • Валенсия (Испания) — Estación del Nord, станция метро Xàtiva, Valencia, 46 007.
  • Стамбул (Турция) — Лондонское шоссе Е-5, Карайолу, паркинг возле ТЦ «Аэропорт» (Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34 158 Bakırköy/İstanbul).
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По материалам:
Finance.ua
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