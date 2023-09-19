Мошенничество с очередью: в ГП «Документ» за рубежом вводят проверки по FaceID — Finance.ua

Мошенничество с очередью: в ГП «Документ» за рубежом вводят проверки по FaceID Сегодня 09:47

Мошенничество с очередью: в ГП «Документ» за рубежом вводят проверки по FaceID

Украинцы за рубежом, которые будут обращаться в паспортные сервисы в Праге и Кёльне, смогут зарегистрироваться в онлайн-очереди только с помощью FaceID. Такую проверку вводят временно, чтобы предотвратить мошенничество.

Чтобы подтвердить регистрацию в электронной очереди, пользователям придется разрешить доступ к своей камере, сообщается на странице «Паспортного сервиса» в Праге.

Отмечается, что произвести регистрацию без прохождения проверки невозможно. Такая мера направлена ​​на предотвращение манипуляций с электронной очередью.

Возобновление записи в электронную очередь без проверки FaceID произойдет после открытия стационарных центров в городах Прага и Кельн.

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В случае, если на оформление документов человека регистрирует родственник (или муж, жена, опекун), то этот человек должен явиться на прием и предоставить документ, удостоверяющий личность.

В инструкции говорится, что регистрация в зарубежные центры обслуживания «Паспортный сервис» производится только через Telegram.

+38 (044) 597-87-77 ; +38 (067) 447-02-92 ; +38 (050) 472-57-55 . Или получить консультацию в частных сообщениях на официальной странице ГП «Документ» в Facebook ( В случае технических проблем при регистрации в электронную очередь, когда невозможно получить талон, можно обратиться на горячую линию:. Или получить консультацию в частных сообщениях на официальной странице ГП «Документ» в Facebook ( Кёльн Прага ).

Напомним, украинцы могут обратиться в любой паспортный сервис ГП «Документ» за рубежом, чтобы получить следующие услуги:

оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);

обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);

обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае непригодности);

одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;

обмен водительского удостоверения (недоступно пока в Мадриде).

Справка Finance.ua:

Оформление паспортных документов для граждан Украины доступно в 6 странах: Польше, Германии, Испании, Чехии, Словакии и Турции. Обращаться можно по адресам:

Прага (Чехия) — Náměstí Republiky 656/8, 110 00, Staré Mesto, Praha 1 (площадка за ТЦ Котва);

Братислава (Словакия) — Mlynskénivy 5A, 821 09 Bratislava (территория автовокзала, -1 этаж);

Варшава (Польша) — Jerozolimskie 179, 2 этаж в ТЦ «Blue City»;

Гданьск (Польша) — Chelm. Shopping center, вул. Cienista 30, 80−046.

Краков (Польша) — Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego 31−154;

Вроцлав (Польша) — Marino Shopping Center, Paprotna 7, 51−117;

Берлин (Германия) — Am Treptower Park 14, 12 435 Berlin, 2 этаж;

Кёльн (Германия) — Breslauer Platz, Köln, 50 668.

Мадрид (Испания) — C. del Alto del Retiro, 28 031 Мадрид;

Валенсия (Испания) — Estación del Nord, станция метро Xàtiva, Valencia, 46 007.

Стамбул (Турция) — Лондонское шоссе Е-5, Карайолу, паркинг возле ТЦ «Аэропорт» (Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34 158 Bakırköy/İstanbul).

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