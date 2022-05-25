Moody's снизило рейтинги 7 украинских банков — Finance.ua
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Moody's снизило рейтинги 7 украинских банков

Сегодня 19:43Фондовый рынок
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Moody's снизило рейтинги 7 украинских банковMoody's снизило рейтинги 7 украинских банков
Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service снизило долгосрочные рейтинги риска контрагента с Caа1 до Caa2 по новой методологии 7 украинских банков. А именно государственным ПриватБанку, Ощадбанку, Укрэксимбанку, а также частным Таскомбанку, Райффайзен Банку, Банку Восток и Банку «Пивденный».
Об этом свидетельствует отчет, опубликованный на сайте агентства.
Изменение рейтинга обусловлено снижением суверенного рейтинга Украины до Caa3 с Caa2 с отрицательным прогнозом.
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Указывается, что негативный прогноз отражает высокий уровень неопределенности в эволюции военного вторжения и его кредитных последствий, таких как усугубление проблем с ликвидностью в банковской системе и ее операционной среде.
Напомним, ранее международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service снизило долгосрочные рейтинги правительства Украины в иностранной и национальной валюте, а также рейтинги приоритетного необеспеченного долга в иностранной валюте.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Фінансовий клуб
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