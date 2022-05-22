Moody's оценило потребности Украины в международной помощи до конца года — Finance.ua

Moody's оценило потребности Украины в международной помощи до конца года

Сегодня 21:04 — Казна и Политика

Международное агентство Moody’s оценивает потребности Украины в финансировании на 2022 год примерно в 50 млрд долларов (35% ВВП). Агентство прогнозирует рост государственного долга примерно до 90% ВВП с примерно 49 % на конец 2021 года.

Об этом идет речь в сообщении агентства

«Тяжесть экономического ущерба от затянувшегося военного конфликта будет иметь долгосрочные негативные последствия для государственных финансов, увеличивая риски для устойчивости долга», — говорится в сообщении.

Moody’s ожидает, что значительная международная финансовая поддержка поможет смягчить прямые внешние риски и риски ликвидности.

По оценкам Moody’s, международные финансовые институты и другие доноры выделили около 38 млрд долларов финансовой поддержки, из которых 5 млрд долларов уже были выданы с начала вторжения, что должно покрыть значительную часть расчетных потребностей Украины в финансировании на 2022 год.

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Кроме того, открытие счета в Международном валютном фонде (МВФ) для направления донорских ресурсов на платежный баланс и бюджетные нужды, включая возможность для стран передавать специальные права заимствования, приведет к дальнейшему увеличению финансирования.

«Обеспокоенность по поводу устойчивости такого высокого бремени государственного долга в среднесрочной перспективе может затруднить дальнейший доступ к официальному финансированию для целей обслуживания коммерческого долга, увеличивая вероятность реструктуризации долга и возложения убытков на кредиторов из частного сектора», — отмечают в Moody’s.

Предложенный Конгрессом Соединенных Штатов законопроект, который требует от Минфина США добиваться комплексного облегчения долга Украины, в том числе от групп коммерческих кредиторов, свидетельствует о таких рисках.

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