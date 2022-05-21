Moody's снова снизило кредитный рейтинг Украины — Finance.ua

Moody's снова снизило кредитный рейтинг Украины

Сегодня 15:16 — Казна и Политика

Moody's снова снизило кредитный рейтинг Украины

Ведущее рейтинговое агентство Moody’s сообщило, что снова снизило кредитный рейтинг Украины из-за вторжения рф — до уровня Caa3 с «негативным» прогнозом.

Moody’s Investors Service (Moody’s) снизило долгосрочные рейтинги правительства Украины в иностранной и национальной валюте, а также рейтинги приоритетного необеспеченного долга в иностранной валюте с Caa2 до Caa3. Moody’s также изменило прогноз на негативный из рейтингов, находящихся на пересмотре. На этом пересмотр в сторону снижения, начатый 25 февраля 2022 года, завершается", — указано в сообщении агентства.

Как отмечают аналитики, снижение рейтингов до Caa3 обусловлено повышенными рисками устойчивости государственного долга Украины из-за вторжения россии, что «приведет к более затяжному военному конфликту, чем ожидало агентство Moody’s, что увеличивает вероятность реструктуризации долга и убытков для частных кредиторов сектора».

«Хотя Украина извлекает выгоду из крупных обязательств международной финансовой поддержки, что помогает снизить непосредственные риски ликвидности, связанный с этим значительный рост государственного долга, вероятно, окажется неустойчивым в среднесрочной перспективе», — отмечают в рейтинговом агентстве.

«Отрицательный прогноз отражает высокий уровень неопределенности относительно того, как будет развиваться вторжение и каковы будут его кредитные последствия. Более затяжной военный конфликт после вторжения россии будет поддерживать очень высокие потребности в финансировании в течение длительного времени и приведет к дальнейшему увеличению долгового бремени. Следовательно, возмещение инвесторам в случае дефолта может быть ниже 65-80%, что соответствовало бы рейтингу ниже Caa3», — добавили аналитики.

Агентство прогнозирует, что ВВП Украины в 2022 году из-за войны упадет на 35%, экономическое восстановление в течение остальной части года будет тормозиться боевыми действиями. При этом Moody’s ожидает, что экономика постепенно начнет восстанавливаться с 2023 года, но «вторжение россии, вероятно, приведет к постоянной потере ВВП, даже если будет оказана значительная внешняя поддержка для восстановления».

На фоне этого, как указано, государственный долг к концу года может увеличиться до 90% от ВВП с примерно 49% на конец 2021 года.

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