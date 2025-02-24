Moody’s снизило рейтинг Nissan до «мусорного» уровня — Finance.ua
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Moody’s снизило рейтинг Nissan до «мусорного» уровня

Технологии&Авто
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Moody’s снизило рейтинг Nissan до «мусорного» уровня
Moody’s снизило рейтинг Nissan до «мусорного» уровня
Рейтинговое агентство Moody’s снизило долговой рейтинг Nissan Motor до «мусорного» уровня. Это произошло через несколько дней после того, как Nissan и Honda Motor отменили предполагаемое слияние.
Об этом пишет investing.com.
Moody’s снизило рейтинг старших необеспеченных облигаций Nissan с Baa3, самого низкого инвестиционного уровня, до Ba1. Агентство сохранило негативный прогноз по рейтингу компании.
Снижение рейтинга отражает слабую доходность Nissan, на которую влияет снижение спроса на линейку более старых моделей.
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Компания испытывает замедление продаж в Китае, а теперь, по данным Moody’s, сталкивается с трудностями на рынке США.
Нехороший прогноз Moody’s учитывает риски, связанные с реализацией нового плана реструктуризации Nissan. Этот план, представленный в ноябре, включает в себя сокращение 9000 рабочих мест и снижение глобальных производственных мощностей на 20%.
На прошлой неделе Nissan спрогнозировал чистые убытки за истекающий в марте финансовый год. Этот прогноз появился на фоне мер, предпринимаемых компанией относительно реструктуризации для решения проблемы слабых продаж.
По материалам:
borgexpert
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