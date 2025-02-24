Moody’s снизило рейтинг Nissan до «мусорного» уровня — Finance.ua

Moody’s снизило рейтинг Nissan до «мусорного» уровня Сегодня 02:25 — Технологии&Авто

Moody’s снизило рейтинг Nissan до «мусорного» уровня

Рейтинговое агентство Moody’s снизило долговой рейтинг Nissan Motor до «мусорного» уровня. Это произошло через несколько дней после того, как Nissan и Honda Motor отменили предполагаемое слияние.

Об этом пишет investing.com.

Moody’s снизило рейтинг старших необеспеченных облигаций Nissan с Baa3, самого низкого инвестиционного уровня, до Ba1. Агентство сохранило негативный прогноз по рейтингу компании.

Снижение рейтинга отражает слабую доходность Nissan, на которую влияет снижение спроса на линейку более старых моделей.

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Компания испытывает замедление продаж в Китае, а теперь, по данным Moody’s, сталкивается с трудностями на рынке США.

Нехороший прогноз Moody’s учитывает риски, связанные с реализацией нового плана реструктуризации Nissan. Этот план, представленный в ноябре, включает в себя сокращение 9000 рабочих мест и снижение глобальных производственных мощностей на 20%.

На прошлой неделе Nissan спрогнозировал чистые убытки за истекающий в марте финансовый год. Этот прогноз появился на фоне мер, предпринимаемых компанией относительно реструктуризации для решения проблемы слабых продаж.

borgexpert По материалам:

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