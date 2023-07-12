monobank вывел $5,5 млн клиентских денег со счетов подсанкционного брокера Exante — Finance.ua

monobank вывел $5,5 млн клиентских денег со счетов подсанкционного брокера Exante Сегодня 12:20 — Фондовый рынок

monobank вывел $5,5 млн клиентских денег со счетов подсанкционного брокера Exante

Мобильный monobank сегодня, 12 июля, вернет клиентам сервиса mono-invest $5,5 млн, которые находились на счетах попавшего под санкции брокера Exante.

Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

Он отметил, что компания сразу согласилась вернуть деньги клиентам, но проблемой стали санкции, запрещающие какие-либо финансовые операции. Поэтому monobank обратился за поддержкой в ​​Кабмин и Нацбанк.

Читайте также monobank начал открывать счета для самозанятых лиц

«Проблема заключается в том, что, несмотря на то, что платеж отправлен со счетов санкционной компании, эти деньги принадлежат не ей, а нашим клиентам. Нам нужно заручиться поддержкой НБУ, что такая транзакция не является нарушением закона о санкциях», — рассказал Гороховский.

В результате Нацбанк разрешил банку «действовать по собственному усмотрению при наличии оснований». Вечером 11 июля monobank получил деньги от Exante.

Отметим, Exante предоставлял monobank услуги брокера для инвестиций клиентов в ОВГЗ. 5 июля президент подписал указ о введении санкций против Exante, связанной с российской группой «Альфа». После этого mono сообщили, что предложат клиентам закрыть позиции и вернуть деньги, вложенные в покупку ценных бумаг через приложение mono invest.

Стабильная работа финансовой системы — это лучшее «успокаительное» для украинцев. Время пришло для финансового контрнаступления, для восстановления страны и подпитки экономической активности. 19 июля состоится Ukrainian Credit Conference (UCC) — событие, объединяющее ключевых представителей финансового сообщества Украины. Все детали мероприятия по ссылке:

УБР По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.