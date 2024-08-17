Monobank второй день подряд сталкивается с DDoS-атаками — Finance.ua
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Monobank второй день подряд сталкивается с DDoS-атаками

Фондовый рынок
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Monobank второй день подряд сталкивается с DDoS-атаками
Monobank второй день подряд сталкивается с DDoS-атаками, Фото: depositphotos
Monobank вторые сутки подряд терпит DDoS-атаки.
Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.
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«Вторые сутки на нас идет DDoS практически без остановки. Под атакой Банки. Вчера стихло в 22:30 и сегодня началось в 03:15 утра», — написал Гороховский.
По его словам, количество запросов на сервис за два дня приближается к 3 миллиардам.
«Мы держимся, чтобы вы могли помогать нашим и закрывать сборы», — заверил соучредитель Monobank и призвал донатить на ВСУ «назло этой нечисти».
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Накануне вечером Гороховский сообщил о DDOS-атаке на сервис. По его словам, за три часа поступило около миллиарда запросов на услуги Мonobank.
Выбрать кредитную карту непросто. Зато правильно выбранная карта станет незаменимым помощником. Мы решили помочь нашим читателям в поиске таких помощников. Для этого был создан специальный сервис.

Сервис для выбора кредитных карт

По материалам:
Укрінформ
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