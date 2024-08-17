Monobank второй день подряд сталкивается с DDoS-атаками — Finance.ua

Monobank второй день подряд сталкивается с DDoS-атаками
Monobank вторые сутки подряд терпит DDoS-атаки.
Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.
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«Вторые сутки на нас идет DDoS практически без остановки. Под атакой Банки. Вчера стихло в 22:30 и сегодня началось в 03:15 утра», — написал Гороховский.
По его словам, количество запросов на сервис за два дня приближается к 3 миллиардам.
«Мы держимся, чтобы вы могли помогать нашим и закрывать сборы», — заверил соучредитель Monobank и призвал донатить на ВСУ «назло этой нечисти».
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Накануне вечером Гороховский сообщил о DDOS-атаке на сервис. По его словам, за три часа поступило около миллиарда запросов на услуги Мonobank.
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