monobank отменяет льготные тарифы на кредиты — Finance.ua
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monobank отменяет льготные тарифы на кредиты

Кредит&Депозит
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monobank отменяет льготные тарифы на кредиты
monobank отменяет льготные тарифы на кредиты
monobank с 1 августа отменяет льготные тарифы для кредитных продуктов из-за повышения учетной ставки.
Об этом банк сообщил своим клиентам.
«НБУ повысил учетную ставку, поэтому мы вынуждены отменить льготные тарифы для кредитных продуктов. С 1 августа тарифы кредитных продуктов будут переведены на стандартные условия», — говорится в сообщении.
Какие будут тарифы с 1 августа:
  • 3.1% в месяц по карте;
  • 1,9% в месяц по Рассрочке и Кредиту наличными. На кредиты, открытые до 1 августа, льготный тариф сохранится до конца действия договора;
  • условия по льготному периоду остаются без изменений.
Кроме того, банк сообщил, что отменил ограничения на снятие наличных денег и переводы в счет кредитных средств.
«С 1 июля вы снова можете снимать наличные деньги и переводить деньги на другие карты в счет кредитных средств, это ограничение снято», — сообщили в monobank.
monobank отменяет льготные тарифы на кредиты

Справка Finance.ua:

  • с 23 июня для всех ФЛП, пользующихся monobank, будет доступна новая карта для командировочных расходов;
  • monobank запустил переводы в иностранной валюте — в долларе и евро — между счетами физлиц. Услуга будет доступна только родственникам.

Интересные новинки от monobank, которые вы могли пропустить

По материалам:
Finance.ua
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