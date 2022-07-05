monobank отменяет льготные тарифы на кредиты — Finance.ua

monobank отменяет льготные тарифы на кредиты Сегодня 13:01 — Кредит&Депозит

monobank отменяет льготные тарифы на кредиты

monobank с 1 августа отменяет льготные тарифы для кредитных продуктов из-за повышения учетной ставки.

Об этом банк сообщил своим клиентам.

«НБУ повысил учетную ставку, поэтому мы вынуждены отменить льготные тарифы для кредитных продуктов. С 1 августа тарифы кредитных продуктов будут переведены на стандартные условия», — говорится в сообщении.

Какие будут тарифы с 1 августа:

3.1% в месяц по карте;

1,9% в месяц по Рассрочке и Кредиту наличными. На кредиты, открытые до 1 августа, льготный тариф сохранится до конца действия договора;

условия по льготному периоду остаются без изменений.

Кроме того, банк сообщил, что отменил ограничения на снятие наличных денег и переводы в счет кредитных средств.

«С 1 июля вы снова можете снимать наличные деньги и переводить деньги на другие карты в счет кредитных средств, это ограничение снято», — сообщили в monobank.

Справка Finance.ua:

с 23 июня для всех ФЛП, пользующихся monobank, будет доступна новая карта для командировочных расходов;

monobank запустил переводы в иностранной валюте — в долларе и евро — между счетами физлиц. Услуга будет доступна только родственникам.

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