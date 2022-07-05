monobank отменяет льготные тарифы на кредиты — Finance.ua

monobank отменяет льготные тарифы на кредиты
monobank с 1 августа отменяет льготные тарифы для кредитных продуктов из-за повышения учетной ставки.
Об этом банк сообщил своим клиентам.
«НБУ повысил учетную ставку, поэтому мы вынуждены отменить льготные тарифы для кредитных продуктов. С 1 августа тарифы кредитных продуктов будут переведены на стандартные условия», — говорится в сообщении.
Какие будут тарифы с 1 августа:
- 3.1% в месяц по карте;
- 1,9% в месяц по Рассрочке и Кредиту наличными. На кредиты, открытые до 1 августа, льготный тариф сохранится до конца действия договора;
- условия по льготному периоду остаются без изменений.
Кроме того, банк сообщил, что отменил ограничения на снятие наличных денег и переводы в счет кредитных средств.
«С 1 июля вы снова можете снимать наличные деньги и переводить деньги на другие карты в счет кредитных средств, это ограничение снято», — сообщили в monobank.
Справка Finance.ua:
- с 23 июня для всех ФЛП, пользующихся monobank, будет доступна новая карта для командировочных расходов;
- monobank запустил переводы в иностранной валюте — в долларе и евро — между счетами физлиц. Услуга будет доступна только родственникам.
Интересные новинки от monobank, которые вы могли пропустить
Поделиться новостью