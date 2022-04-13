monobank отчитался об убытках в первом квартале года — Finance.ua
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monobank отчитался об убытках в первом квартале года

Сегодня 10:00Фондовый рынок
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monobank отчитался об убытках в первом квартале года
monobank в первом квартале года отчитался об убытке в 109,6 млн грн.
Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.
«Сегодня отправили в НБУ отчетность за 1 квартал 2022 года с учетом всех корректирующих проводок (в т.ч. по формированию резервов)», — написал он.
По его словам, январь был хорошим и очень прибыльным месяцем. Февраль закрыли с небольшим плюсом.
Март — около 1 млрд грн резервов сформировано по кредитному портфелю.
Суммарный результат квартала — убыток 109,6 млн грн, в т.ч. — 548,2 млн грн убытки марта.
«Чтобы ни происходило, мы будем держаться до последнего и никого не подведем! monobank — украинский банк! Продолжаем работать над очередным обновлением нашего приложения», — резюмировал Гороховский.

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Справка Finance.ua:
  • Напомним, украинский необанк monobank с 1 апреля снизил ставку по всем кредитным продуктам банка. С начала апреля и до окончания действия военного положения ставка по всем кредитным продуктам снижена до 1,6% в месяц. По словам Гороховского, ставка снижена по черным и элитным картам, ранее оформленным рассрочкам и кредитам наличными.
  • Ранее Олег Гороховский сообщил, что monobank начал доставлять свои карты за границу. Если вы выехали за территорию Украины и вам нужно сделать перевыпуск или даже открыть счет в monobank, вы можете заказать доставку карты по Европе через службу поддержки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Finance.ua
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