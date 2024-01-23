Молдова сворачивает работу более 20 центров для беженцев — Finance.ua

Молдова сворачивает работу более 20 центров для беженцев Сегодня 19:42 — Мир

Молдова сворачивает работу более 20 центров для беженцев

В Молдове в течение года планируется закрыть 23 центра временного размещения украинских беженцев из 38 действующих сейчас. В профильных органах подчеркивают, что сокращение и объединение центров беженцев, расположенных по всей стране, стимулирует украинцев интегрироваться в общество и проявлять активность на рынке труда.

Об этом пишут местные СМИ

Читайте также Из Молдовы в Украину за первое полугодие приехали более полумиллиона иностранцев: кто и с какой целью

«Наш план состоит в том, чтобы до конца 2024 года осталось 13−15 центров, потому что это кризисная служба и идея заключалась в том, что люди будут находиться в этом центре временно, пока правительство не определит для них долгосрочный вариант. Центры закрываются неслучайно, для каждой семьи, для каждого человека мы определяем альтернативные варианты размещения — в поселке или другом населенном пункте. Мы также обсуждаем варианты трудоустройства», — заявил министр труда и соцзащиты страны Алексей Бузу.

Чиновник отметил низкий уровень занятости украинских беженцев в сфере труда. На сегодняшний день на территории Республики Молдова нашли работу всего около 1300 человек из Украины. В то же время сюда въехало около 80 тыс. украинцев.

Главком По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.