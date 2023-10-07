Из Молдовы в Украину за первое полугодие приехали более полумиллиона иностранцев: кто и с какой целью — Finance.ua

Из Молдовы в Украину за первое полугодие приехали более полумиллиона иностранцев: кто и с какой целью Сегодня 20:16

Из Молдовы в Украину за первое полугодие приехали более полумиллиона иностранцев: кто и с какой целью

Украинско-молдавская граница всегда была одним из самых загруженных участков из-за масштабного потока въезжающих и выезжающих.

К примеру, только за первое полугодие 2023 года в Украину из Молдовы въехало более полумиллиона иностранцев, а в довоенный период годовая цифра превышала миллион человек. Рассказываем, кто и с какой целью въезжает на украинскую территорию в военное время.

В Государственной пограничной службе Украины в ответ на запрос Visit Ukraine рассказали, что общее количество иностранцев, въехавших в Украину из Молдовы с января по август 2023 года, составило 573 545 человек.

Подавляющее число въезжающих — 563 239 человек пересекали границу с частной целью, еще 10 003 были обслуживающим персоналом транспортных средств. Также 303 человека въезжали на территорию Украины с целью транзита.

С какой целью иностранцы въезжали из Молдовы в Украину в довоенный период?

В довоенный период приезжавшие из Молдовы иностранцы посещали Украину исходя из разных целей. Согласно данным Государственного агентства развития туризма, за 2021 год из Молдовы на территорию Украины въехало чуть более 1 млн человек.

Однако, как выяснилось, каждый второй посетитель прибывал на один день и не оставался на ночлег. Основной целью въезда таких иностранцев была закупка товаров в приграничном Могилеве-Подольском.

При этом если говорить о путешественниках, то в довоенный период чаще всего в Украину приезжали мужчины. В основном это предприниматели (37%) или наемные работники (32%).

Основной целью у трети приезжающих в Украину граждан из Молдовы был бизнес, 22% приезжали на лечение и оздоровление, 20% - посещали друзей и родственников.

При этом туристы из Молдовы чаще всего путешествовали в Украину с семьей (58%), оставаясь там на 2−3 дня.

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