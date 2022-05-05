Молдова изменила правила пересечения границы для беженцев из Украины — Finance.ua

Комиссия по ЧС также скорректировала меры защиты детей из групп риска и детей, разлученных с родителями. Лица, ответственные за прием несовершеннолетних из Украины, будут проводить оценку каждого случая на основании документа, утвержденного приказом министра труда и социальной защиты.
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину, по последним данным, в Молдову въехали около 450 тыс. украинских беженцев. Пограничная полиция разрешила им въезд без паспортов только на основании внутренних документов, удостоверяющих личность, и без предъявления ковид-сертификатов.