Молдова изменила правила пересечения границы для беженцев из Украины — Finance.ua
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Молдова изменила правила пересечения границы для беженцев из Украины

Сегодня 09:45Личные финансы
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Молдова изменила правила пересечения границы для беженцев из УкраиныМолдова изменила правила пересечения границы для беженцев из Украины
Граждане Украины, въехавшие на территорию Молдовы на основании документа, удостоверяющего личность, в том числе с истекшим сроком действия, смогут покинуть страну, предъявив тот же документ.
Такое решение приняла на заседании 4 мая Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы, передает NewsMaker.
В решении комиссии отмечено, что эти условия упрощенного пересечения государственной границы можно применить только один раз.
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Комиссия по ЧС также скорректировала меры защиты детей из групп риска и детей, разлученных с родителями. Лица, ответственные за прием несовершеннолетних из Украины, будут проводить оценку каждого случая на основании документа, утвержденного приказом министра труда и социальной защиты.
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину, по последним данным, в Молдову въехали около 450 тыс. украинских беженцев. Пограничная полиция разрешила им въезд без паспортов только на основании внутренних документов, удостоверяющих личность, и без предъявления ковид-сертификатов.
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На территории Молдовы остаются более 93 тыс. украинских беженцев, из них 47,6 тыс. — несовершеннолетние.

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По материалам: Укрінформ
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