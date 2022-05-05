Молдова изменила правила пересечения границы для беженцев из Украины — Finance.ua

Молдова изменила правила пересечения границы для беженцев из Украины

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Молдова изменила правила пересечения границы для беженцев из Украины

Граждане Украины, въехавшие на территорию Молдовы на основании документа, удостоверяющего личность, в том числе с истекшим сроком действия, смогут покинуть страну, предъявив тот же документ.

Такое решение приняла на заседании 4 мая Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы, передает NewsMaker

В решении комиссии отмечено, что эти условия упрощенного пересечения государственной границы можно применить только один раз.

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Комиссия по ЧС также скорректировала меры защиты детей из групп риска и детей, разлученных с родителями. Лица, ответственные за прием несовершеннолетних из Украины, будут проводить оценку каждого случая на основании документа, утвержденного приказом министра труда и социальной защиты.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину, по последним данным, в Молдову въехали около 450 тыс. украинских беженцев. Пограничная полиция разрешила им въезд без паспортов только на основании внутренних документов, удостоверяющих личность, и без предъявления ковид-сертификатов.

На территории Молдовы остаются более 93 тыс. украинских беженцев, из них 47,6 тыс. — несовершеннолетние.

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