Помощь украинцам в Германии: как и где получить — Finance.ua

Помощь украинцам в Германии: как и где получить

Сегодня 21:04 — Личные финансы

Если у вас нет средств на проживание, питание и медицинское обеспечение, органы власти Германии будут считать вас «лицом, нуждающимся в помощи». Об этом пишет bmas.de.

Вы имеете право на льготы в соответствии с Законом о предоставлении льгот лицам, подавшим заявление на получение политического убежища. Если вам выдали вид на жительство в соответствии с § 24 Закона о проживании, вы имеете право на льготы в соответствии с Законом о предоставлении льгот лицам, подавшим заявление на получение политического убежища.

Вам следует сначала зарегистрироваться в одном из пунктов первоначального приема. Зарегистрироваться можно в любой федеральной земле, в ведомствах по делам иностранцев или Федеральной полиции.

После регистрации вам будет выдано подтверждение о первоначальной регистрации (Ankunftsnachweis), этот документ является основанием для подачи заявления в местный отдел социальной защиты для получения льгот в соответствии с Законом о предоставлении льгот лицам, подавшим заявление на получение политического убежища (AsylbLG).

Помощь покрывает базовые потребности в питании, жилье, отоплении, одежде, медицинских услугах, а также бытовых предметах первой необходимости. Кроме того, покрываются другие личные повседневные потребности (например, мобильная связь). В редких случаях могут покрываться особые индивидуальные потребности.

Помощь для обеспечения базовых потребностей (т.е. для обеспечения прожиточного минимума) получают только те, кто в ней нуждается, то есть те, кто не может покрыть расходы на жизнь за счет собственных доходов или имущества. При проверке учитываются собственные доходы и имущество, если к ним действительно есть доступ. Доходы и имущество учитываются частично; действуют разные необлагаемые минимумы.

В случае с находящимися в Украине активами сейчас исходят из того, что продать их невозможно. При начислении пособия они не учитываются.

Работа. Вы можете искать любую работу в Германии или начать профессиональную учебу.

Вы можете открыть свой бизнес или работать как фриленсер. В каждой отрасли есть свои требования к открытию бизнеса, которые следует учитывать. Речь может идти о правовом урегулировании, об особых разрешениях или вопросах, связанных со страхованием.

Минимальная зарплата в Германии.

В Германии законодательно закреплена минимальная заработная плата. Ее сумма на данный момент составляет 9,82 евро в час и до 1.7.2022 возрастет до 10,45 евро. С октября 2022 года планируется дальнейшее повышение до 12 евро в час. Это суммы для налогообложения.

В некоторых отраслях минимальная заработная плата выше минимальной, например, у тех, кто работает в гериатрии, в сфере уборки.

Для того чтобы начать работать, не обязательно знать язык.

Но рекомендуется изучить основы немецкого языка, чтобы иметь возможность общаться с коллегами и работодателем. Есть ряд профессий, требующих определенного уровня владения немецким языком.

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