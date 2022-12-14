Молдова будет судиться с «Газпромом» из-за невыполнения контракта — Finance.ua
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Молдова будет судиться с «Газпромом» из-за невыполнения контракта

Фондовый рынок
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Вице-премьер-министр, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спину заявил, что Кишинев подаст в суд на российский «Газпром» за невыполнение контракта, подписанного с Moldovagaz.
Как сообщает «Европейская правда», такое Спину заявила в интервью DW.
«Энергетический кризис, который сейчас переживает Молдова, порожден „Газпромом“-Кремлем. И я хочу, чтобы меня услышали, когда я это говорю. Если бы этот концерн сегодня выполнял свои контрактные обязательства с Молдовой, энергетический кризис исчез бы, и все были бы бы обеспечены газом и энергией», — заметил молдавский вице-премьер.
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«То, что мы вынуждены покупать газ и электроэнергию на рынке — это вина „Газпрома“, и наши юристы уже отрабатывают детали, чтобы подать на российский концерн в суд за невыполнение контракта. И мы также будем просить возмещение залогового ущерба, потому что из-за них мы вынуждены были перераспределять деньги из других сегментов, брать кредиты», — добавил он.
Спинг напомнил, что молдавская компания Moldovagaz подписала с «Газпромом» контракт, и тот не требовал его расторгнуть или изменить условия, чтобы уменьшить объемы поставок газа: «Они просто игнорируют свои обязательства. И они за это заплатят».
В начале осени 2022 года Кремль принялся испытывать крепость молдавской энергосистемы. В октябре снизил поставки газа на 30% от контрактного объема. А фактически с 1 ноября урезал газ наполовину. Такая урезка означала, что Молдова теряет также главный источник электроэнергии.
В ноябре «Газпром» угрожал еще больше сократить поставки газа в Молдову, но затем передумал. В то же время в россии начали обвинять Молдову в том, что она хранит часть полученного российского газа в Украине.
По материалам:
Економічна Правда
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