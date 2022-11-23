Молдова обвинила россию в энергетическом шантаже и «готова к любому сценарию» — Finance.ua

Молдова обвинила россию в энергетическом шантаже и «готова к любому сценарию» Сегодня 15:43 — Энергетика

Молдова заявила, что россия не посылала сигналы о прекращении поставок газа в следующем месяце, но готова к любому сценарию, поскольку Москва использует энергоресурсы как «инструмент шантажа».

Об этом сообщает Reuters

Государственная российская компания «Газпром» во вторник обвинила Украину в «оседании» газа, предназначенного для Молдовы , заявив, что с 28 ноября она может начать сокращать поставки газа в Молдову, которые проходят через Украину.

Кишинев, который зависит от поставок газа из россии, заявил в среду, что будет платить за любые поставки газа.

«Сигналов о том, что россия прекратит поставки газа в Молдову в декабре, нет. Но правительство готово к любому сценарию, поскольку россия продолжает использовать энергоресурсы как инструмент шантажа», — заявила премьер-министр Наталья Гаврилица.

Отвергая обвинения «Газпрома», вице-премьер Молдовы Андрей Спину заявил: «Газпром обвиняет Украину и Молдову в том, чего не происходит». По его словам, Молдова зарезервировала на зиму в украинских хранилищах более 200 млн кубометров газа. «Для давления, шантажа и обмана больше нет места. Вместе мы добьемся энергетической безопасности», — заявил Спину.

Несмотря на прочные исторические и языковые связи с соседней страной — членом Европейского Союза, Румынией, Молдова в импорте газа зависит исключительно от «Газпрома» и во многом зависит от российских энергоресурсов.

Президент Молдовы Майя Санду заявила в понедельник, что ее крошечная страна может столкнуться с суровой зимой из-за «острого» энергетического кризиса, который может разжечь народное недовольство, поскольку война россии в Украине чревата поставками энергоносителей и приводит к росту цен.

Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) заявил во вторник, что «Газпром» подтасовывает факты, «чтобы оправдать решение о дальнейшем ограничении объемов поставок газа в европейские страны».

«Это попытка в очередной раз оказывать политическое давление исключительно в коммерческих отношениях», — заявила директор по государственным и международным связям ОГТСУ Ольга Белькова.

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