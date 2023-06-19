Могут ли обменники и банки отказывать в обмене изношенной купюры – ответ НБУ — Finance.ua

Могут ли обменники и банки отказывать в обмене изношенной купюры – ответ НБУ
Банкноты всех номиналов долларов США остаются законными платежными средствами, никто не имеет права их ограничивать.
Об этом сообщил член Совета Национального банка Украины Василий Фурман в эфире информационного телемарафона.
Уполномоченным учреждениям запрещается устанавливать ограничения номинала и года эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего государства.
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«Банкноты всех номиналов долларов США, выпускаемых ФРС (Федеральная резервная система — центральная банковская система США — Ред.) с 1914 года по настоящее время остаются законным платежным средством. Никто не имеет права их ограничивать», — сказал Фурман.
По его словам, в случае отказа обменивать валюту на основании года выпуска, НБУ готов принимать обращения от граждан для проведения соответствующих проверок.
«Если во время проверки будут установлены факты нарушения требований действующего законодательства и нормативно-правовых актов НБУ, к нарушителям будут применятьься адекватные меры влияния», — добавил он.
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