Могут ли обменники и банки отказывать в обмене изношенной купюры – ответ НБУ — Finance.ua

Могут ли обменники и банки отказывать в обмене изношенной купюры – ответ НБУ Сегодня 10:04 — Валюта

Могут ли обменники и банки отказывать в обмене изношенной купюры – ответ НБУ

Банкноты всех номиналов долларов США остаются законными платежными средствами, никто не имеет права их ограничивать.

Об этом сообщил член Совета Национального банка Украины Василий Фурман в эфире информационного телемарафона

Уполномоченным учреждениям запрещается устанавливать ограничения номинала и года эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего государства.

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«Банкноты всех номиналов долларов США, выпускаемых ФРС (Федеральная резервная система — центральная банковская система США — Ред.) с 1914 года по настоящее время остаются законным платежным средством. Никто не имеет права их ограничивать», — сказал Фурман.

По его словам, в случае отказа обменивать валюту на основании года выпуска, НБУ готов принимать обращения от граждан для проведения соответствующих проверок.

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«Если во время проверки будут установлены факты нарушения требований действующего законодательства и нормативно-правовых актов НБУ, к нарушителям будут применятьься адекватные меры влияния», — добавил он.

УНІАН По материалам:

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