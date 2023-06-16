ПриватБанк возобновляет прием валюты в терминалах — Finance.ua
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ПриватБанк возобновляет прием валюты в терминалах

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ПриватБанк возобновляет прием валюты в терминалах
ПриватБанк возобновляет прием валюты в терминалах
ПриватБанк возобновляет прием валюты в терминалах самообслуживания.
Об этом сообщила пресс-служба банка.

О чем идет речь

Ранее ПриватБанк предоставлял клиентам возможность совершения сделок с иностранной валютой через терминалы самообслуживания. Но 29 мая прием долларов и евро был прекращен. Представители банка не называли причин ограничения работы сервиса, которым пользовались многие клиенты. Но проблема может быть связана со старыми купюрами.

Что решил банк

В пятницу, 16 июня, в пресс-службе ПриватБанка сообщили, что прием валюты будет возобновлен.
«Банк возобновляет услугу приема наличной иностранной валюты с ее зачислением на карту через сеть терминалов самообслуживания с 22 июня 2023 года и сотрудничает с регулятором в рамках установленных норм и правил», — говорится в сообщении.
В банке отметили, что получили информацию о некоторых аспектах обмена наличной иностранной валюты, среди которых банкноты давних лет выпуска или со значительными признаками износа. Указано, что банк производит валютно-обменные операции в рамках условий и порядка, определенных постановлениями НБУ.

Справка Finance.ua:

  • в Украине возникла проблема приема старых и изношенных долларов. В банках и обменниках массово отказываются принимать купюры 1996 года. В НБУ обратили внимание на проблему, которая остро встала перед украинцами.

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По материалам:
Finance.ua
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