ПриватБанк возобновляет прием валюты в терминалах — Finance.ua

ПриватБанк возобновляет прием валюты в терминалах Сегодня 17:35 — Валюта

ПриватБанк возобновляет прием валюты в терминалах

ПриватБанк возобновляет прием валюты в терминалах самообслуживания.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

О чем идет речь

Ранее ПриватБанк предоставлял клиентам возможность совершения сделок с иностранной валютой через терминалы самообслуживания. Но 29 мая прием долларов и евро был прекращен. Представители банка не называли причин ограничения работы сервиса, которым пользовались многие клиенты. Но проблема может быть связана со старыми купюрами.

Что решил банк

В пятницу, 16 июня, в пресс-службе ПриватБанка сообщили, что прием валюты будет возобновлен.

«Банк возобновляет услугу приема наличной иностранной валюты с ее зачислением на карту через сеть терминалов самообслуживания с 22 июня 2023 года и сотрудничает с регулятором в рамках установленных норм и правил», — говорится в сообщении.

В банке отметили, что получили информацию о некоторых аспектах обмена наличной иностранной валюты, среди которых банкноты давних лет выпуска или со значительными признаками износа. Указано, что банк производит валютно-обменные операции в рамках условий и порядка, определенных постановлениями НБУ.

Справка Finance.ua:

в Украине возникла проблема приема старых и изношенных долларов. В банках и обменниках массово отказываются принимать купюры 1996 года. В НБУ обратили внимание на проблему, которая остро встала перед украинцами.

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