НБУ дал разъяснение относительно обмена наличной иностранной валюты — Finance.ua

НБУ дал разъяснение относительно обмена наличной иностранной валюты Сегодня 11:45 — Валюта

НБУ дал разъяснение относительно обмена наличной иностранной валюты

На основе анализа обращений граждан НБУ выделил две ключевые проблемы: первая возникает при обмене иностранных банкнот с признаками значительного износа или повреждения, вторая — банкнот давних лет выпуска.

Об этом идет речь в сообщении НБУ.

Для каждого случая есть четкие требования действующего валютного законодательства и нормативно правовых актов Национального банка Украины, соблюдение которых регулятор требует от всех уполномоченных учреждений, имеющих лицензию на осуществление валютно-обменных операций.

1. Если банкнота имеет признаки значительного износа или повреждения, независимо от года выпуска клиенту могут предложить осуществить операцию инкассо.

Операцию инкассо могут осуществлять уполномоченные учреждения, имеющие соответствующий договор с иностранным банком-корреспондентом.

Также отметим, что степень износа банкнот иностранной валюты устанавливается центральными банками соответствующих стран, в частности для доллара США — Федеральной Резервной системой США, и не подлежит регулированию НБУ, в то же время должна быть предусмотрена условиями договоров с иностранным банком-корреспондентом.

Принятые на инкассо банкноты направляются иностранному банку-корреспонденту для обмена и получения годных банкнот.

Обращаем внимание, что комиссионное вознаграждение за осуществление таких операций банки в соответствии со статьей 47 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» взимают согласно установленным им тарифам, информация о которых должна быть размещена в доступном для клиента месте.

Учитывая существенное усложнение логистических путей во время полномасштабной войны и связанный с этим рост прямых затрат банков на осуществление такой передачи валюты для обмена, уполномоченные учреждения постепенно увеличивают комиссии по операциям инкассо. Клиенты могут выбрать учреждение, комиссия ниже.

Сроки выплаты клиентам возмещения за изношенные банкноты иностранных государств (возмещение непосредственно после приема банкнот от клиента или после получения возмещения иностранного банка-корреспондента) устанавливаются банками самостоятельно.

2. Обмен наличной иностранной валюты, не имеющей признаков износа или приобревшей во время обращения признаки незначительного износа, независимо от года выпуска.

Уполномоченным учреждениям запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства, с которым совершаются валютно-обменные операции. В частности, это касается и осуществления операций с банкнотами всех номиналов долларов США, выпускавшихся Федеральной резервной системой с 1914 года до сих пор.

Об этом четко указано в Положении о структуре валютного рынка Украины, условиях и порядке торговли иностранной валютой и банковскими металлами на валютном рынке Украины, утвержденном постановлением Правления НБУ от 02 января 2019 года № 1 (с изменениями) (далее — Положение № 1).

В НБУ подчеркнули, что Национальный банк Украины не принимал никаких нормативно-правовых актов, предусматривающих запрет осуществления валютно-обменных операций с иностранной валютой, в частности обмен долларов США серии 1996 года и выпущенных в обращение ранее.

Вывод

Следовательно, уполномоченные учреждения обязаны принимать банкноты иностранной валюты, которые по дизайну и элементам защиты полностью соответствуют образцам и описаниям, приведенным на страницах официальных сайтов центральных/национальных банков иностранных государств, и не имеют признаков износа или приобрели во время обращения один или несколько признаков незначительного износа.

В случае отказа обменивать валюту на основании года выпуска Национальный банк готов обменивать валюту на основании года выпуска Национальный банк готов принимать обращения от граждан для проведения соответствующих проверок.

Если во время проверки будут выявлены факты нарушения требований действующего законодательства и нормативно правовых актов Национального банка Украины, к нарушителям будут применяться адекватные меры воздействия.

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