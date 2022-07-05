Мобилизация женщин в Украине: что нужно знать — Finance.ua

Мобилизация женщин в Украине: что нужно знать Сегодня 12:06 — Личные финансы

Мобилизация женщин в Украине: что нужно знать

С началом полномасштабной войны в Украине стало распространяться много фейков о мобилизации населения. Западное межрегиональное управление Министерства юстиции г. Львов рассказало о самых важных моментах мобилизации женщин в Украине.

Кратко об основном

Взятие на учет женщин должно начаться с 1 октября 2022 года. Это означает, что женщина становится военнообязанной и находится в запасе Вооруженных Сил, Национальной гвардии или других военных формирований. Но это только женщины профессий, которые определены в приказе Минобороны Украины от 11.10.2021г. № 313.

Женщины с несовершеннолетними детьми младше 18 лет не подлежат призыву на военную службу из-за мобилизации.

Взятие на учет — это не мобилизация. Все служащие женщины делают это добровольно и/или по контракту. В военное время женщины могут быть приняты на военную службу и службу в военном резерве только по контракту и в добровольном порядке.

Важно! Согласно закону, военнообязанные женщины обязаны:

состоять на военном учете по месту жительства, а за границей состоять по месту консульского учета в дипучреждениях Украины;

появляться по вызову в терцентр комплектования и соцподдержки в сроки, указанные в полученных документах; не менять место жительства без разрешения военного комиссара, руководителей Службы безопасности или Службы внешней разведки после объявления мобилизации в военное время;



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проходить медосмотр и лечение;



проходить подготовку на военную службу, выполнять воинскую обязанность, находясь в запасе;



за неделю прийти в терцентр для снятия с военного учета, если необходимо изменение места жительства, поездка в командировку, обучение, отпуск и лечение (на более трех месяцев за границу);



в случае смены семейного положения, ухудшения состояния здоровья, адреса места жительства (нахождения), получения образования, места работы или должности — нужно уведомить за семь дней органы, в которых состоят на учете;



при потере военно-учетного документа — немедленно уведомлять терцентры комплектования или органы СБУ.



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