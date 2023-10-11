Мобильные операторы до сих пор не готовы к трехдневным блэкаутам — регулятор НКЭК — Finance.ua
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Мобильные операторы до сих пор не готовы к трехдневным блэкаутам — регулятор НКЭК

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Мобильные операторы до сих пор не готовы к трехдневным блэкаутам — регулятор НКЭК
Мобильные операторы до сих пор не готовы к трехдневным блэкаутам — регулятор НКЭК
Украинские мобильные операторы до сих пор не готовы к блэкаутам.
Об этом заявляет Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКЭК).
«По состоянию на конец августа 2023 года, проводя проверки, мы ожидали получить минимальные погрешности, ведь осень уже наступила и вопрос наличия связи в случае массовых повреждений объектов электроэнергетики в осенне-зимний период является сверхважным.
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К сожалению, вынуждены констатировать, что проведенная НКЭК крайняя проверка готовности сети к 3-суточному блэкауту в сети ООО «Лайфсел» в Ровенской области показала готовность к обеспечению связью для менее 50% критически важных объектов с необходимого минимума по данной области".
Напомним, эксперт Олег Жданов прогнозирует, что эта зима может оказаться тяжелее для украинской энергосистемы, чем прошлая. По его словам, ситуацию усугубляет то, что российские захватчики уже разрушили достаточно большую часть энергосистемы Украины. Кроме того, теперь для создания блэкаута оккупантам понадобится меньше ракет.

Подорожают ли генераторы: что предлагают на рынке и чего ждать 🧐

По материалам:
УНН
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