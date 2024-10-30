Мобильное приложение Expirenza by mono может быть расширено на сферу услуг — Гороховский — Finance.ua
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Мобильное приложение Expirenza by mono может быть расширено на сферу услуг — Гороховский

Финтех и Карты
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Мобильное приложение Expirenza by mono может быть расширено на сферу услуг — Гороховский
Мобильное приложение Expirenza by mono может быть расширено на сферу услуг — Гороховский
Мобильное приложение, позволяющее по QR-коду ознакомиться с меню и оплатить в заведениях питания, может быть расширено на всю сферу услуг.
Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский на конференции ресторанных инноваций SALT в понедельник.
«Мы создавали этот сервис, прежде всего, для сферы заведений питания, однако выбор по QR-коду услуг и последующая оплата может быть применена и в других сферах, например, в СПА или парикмахерской, просто нужно кое что адаптировать под их специфику», — рассказал Гороховский.
Согласно аналитике Expirenza by mono, количество подключенных к платформе заведений питания возросло с начала войны более чем вдвое, с 7420 в январе 2022 года до 16 400 в сентябре 2024 года. Лидирует по росту количества заведений, гостей и расходов Яремче, где количество заведений выросло на 161% с 2021 по 2024 год, обслужено на 217% больше гостей, а выручка выросла на 369%. В пятерку также входят Каменец-Подольский, Мукачево, Ужгород и Ивано-Франковск.
Ожидаемо сократилось количество заведений и гостей в прифронтовых городах. Наибольшее падение — в Херсоне, где количество заведений уменьшилось на 78%, количество обслуженных гостей — на 81%, выручка — на 87%. В пятерке городов, где сильнее всего сократилась активность — Чернигов, Черкассы, Запорожье и Харьков.
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Средний чек в целом по стране вырос с 522 грн в 2021 году до 643 грн — в 2024-м. На сентябрь 2024 в кафе/фастфуде средний чек был 135 грн, на доставку 815 грн.
Тренды военного времени — значительное количество новых заведений общественного питания открывается вне крупных городов, а счета больше оплачивают женщины, а не мужчины. Если в 2021 году 59% чеков было оплачено мужчинами, то 51% чеков в сентябре-2024 — женщинами.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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