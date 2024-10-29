Гороховский рассказал, как работает маркетплейс market by mono — Finance.ua
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Гороховский рассказал, как работает маркетплейс market by mono

Фондовый рынок
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Гороховский рассказал, как работает маркетплейс market by mono
Гороховский рассказал, как работает маркетплейс market by mono
Более 60% покупателей на маркетплейсе market by mono оформляют оплату товаров частями, сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.
«Более 60% покупателей делят оплату на части. Мы сделали это удобным и выгодным для клиента, и хотим сделать это стандартом для крупных покупок», — рассказал Гороховский на конференции ресторанных инноваций SALT (СОЛЬ) в Киеве в понедельник.
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По его словам, сейчас более тысячи компаний изъявили желание присоединиться к маркетплейсу.
«Мы пытаемся сделать место, где бы все продавали. Это так называемая 3P-модель, когда у нас нет своих складов, этот опыт мы получаем от партнеров. Сейчас более тысячи партнеров стоят в очереди на подключение к маркетплейсу. Это место, где можно продавать, и чтобы тебя увидела большая аудитория», — объяснил предприниматель.
Гороховский отметил, что в вопросах клиентского опыта маркетплейс договорился с партнерами, представленными на площадке, об ожиданиях в этой сфере. По его словам, проблемные ситуации будут разрешаться в пользу клиента.
«Уважение к клиенту — главное условие сотрудничества с нами», — подчеркнул он.

Справка Finance.ua:

  • Маркетплейс market by mono приступил к работе на базе мобильного приложения monobank 21 октября. Первыми партнерами проекта стали торговцы техники и электроники Moyo, КТС и Click.
  • На старте в маркетплейсе будут представлены гаджеты, смарт-электроника и компьютерная техника. За первые три дня работы сервиса его посетили более 1 млн клиентов, реализовано товаров на 56,8 млн грн.
  • Мобильный банк без отделений monobank основали в январе 2017 года бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Олег Гороховский, Дмитрий Дубилет и Михаил Рогальский. Он работает под лицензией Универсал Банка, входящего в группу «ТАС» (Киев), и в настоящее время, согласно собственным данным, обслуживает более 8,86 млн клиентов.
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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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